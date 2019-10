Geschäftsführer Ralf Grieshop, Pflegedienstleiter Michael Kallage, das Lehrerkollegium und der Prüfungsausschuss gratulierten den erfolgreichen Absolventen, von denen zehn vom Krankenhaus übernommen werden.

Die beiden Bachelorabsolventinnen hatten ihre mündliche Abschlussprüfung in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am christlichen Krankenhaus in Quakenbrück abgelegt. Ihre praktische Ausbildung absolvierten sie im Krankenhaus St. Elisabeth in Damme.

Im Zuge der Neustrukturierung der Pflegeausbildung wird das Krankenhaus Damme ab 2020 sowohl am 1. April als auch am 1. August mit der Ausbildung beginnen. Die praktische Ausbildung erfolgt im Krankenhaus in Damme, die theoretische Ausbildung am Katholischen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Oldenburger Münsterland in Lohne. Dieses Zentrum ist ein Zusammenschluss der Krankenpflegeschulen der Krankenhäuser Vechta, Lohne und Damme.