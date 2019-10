Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Mit strahlender Miene ist An­dreas Fortmann mit seiner Frau Susanne in die Mitte des Saales geschritten. Der amtierende Oppendorfer Schützenkönig hat es geschafft: Er wurde am Samstagabend zum Kreisschützenkönig proklamiert.

Etwa 1000 Besucher jubelten ihrer neuen Majestät beim Kreiskönigsball im Saal des Gasthauses Meier’s Deele in Oppenwehe zu. Ganz aus dem Häuschen waren natürlich seine Oppendorfer Schützenbrüder und -schwestern.

Dank und Gratulation

Heinz Schmidt, Vizepräsident, (links) und Geschäftsführer Uwe Kahmeyer (rechts) haben (von links): Günter Dürre, Thorsten Rodenberg, Ulrich Brocksieck und Hans-Otto Pilz geehrt. Foto: Heidrun Mühlke Heinz Schmidt, Vizepräsident, (links) und Geschäftsführer Uwe Kahmeyer (rechts) haben (von links): Günter Dürre, Thorsten Rodenberg, Ulrich Brocksieck und Hans-Otto Pilz geehrt. Foto: Heidrun Mühlke

In gewohnter Weise spannte Karl-Heinz Bollmeier, Präsident des Schützenkreises Lübbecke, die Gäste auf die Folter, bevor er das wohlgehütete Geheimnis lüftete. Zunächst aber dankte er dem bis dato amtierenden Kreiskönig Daniel Manske vom Schützenverein (SV) Frotheim für das Regentenjahr, das er mit Würde und viel Engagement absolviert habe. Zudem gingen Bollmeiers Grüße an den neuen Kreisjungkönig Daniel Eickenhorst (SV Oppenwehe) sowie an den Bezirkskönig Andreas Vögeding aus Levern und den Sieger des Prinzgemahlschießens Frank Thase aus Fabben­stedt. Für Katharina Tempelmeier (SV Kleinendorf) gab es einen Blumenstrauß. Sie siegte beim Kreisköniginnenpokalschießen.

Präsident lüftet Geheimnis

»Am Geburtstag der Majestät wurde Elton John 21 Jahre alt«, verriet Bollmeier dem höchst gespannten Schützenvolk. »Die Majestät wohnt übrigens an einer Straße, die jeden Tag mehrfach im Radio genannt wird«, trieb der Präsident die Neugier auf den Siedepunkt – und, als er verriet, dass der Sohn der Majestät ebenfalls König im Verein ist, jubelten An­dreas Fortmanns Schützenkameraden aus Oppendorf bereits begeistert.

Die Platzierungen

Mit 30 Ringen hatte sich der neue 51-jährige Kreiskönig an die Spitze geschossen und Jens Schnabel mit seiner Königin Maryla (SV Frotheim) sowie Harald Heuchel mit seiner Königin Silke vom Drohner Schützenverein auf die Plätze verwiesen. Platz vier ging an Andreas Martens (SV Oppenwehe) und Platz fünf an Thorsten Geldmeyer (SV Haldem). Insgesamt hatten 28 Könige und Königinnen teilgenommen. Übrigens landete Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat (SV Wehdem) auf Platz 19.

»Die Wertungsergebnisse lagen im Bereich von 18 bis 30 Ringen. Insgesamt wurden 741 Ringe erzielt und damit etwas weniger als im Vorjahr. Im ersten Drittel gab es nur einmal 30, dreimal 29 und fünfmal 28 Ringe«, nannte der Präsident einige Zahlen und dankte Günter Sprado, Heike Vogt, Ralf Eikenhorst und der neutralen Aufsicht Uwe Borowski für Auswertung und Aufsicht.

Auszeichnungen

Im Namen des Westfälischen Schützenbundes zeichnete Bollmeier für ihre Verdienste um das traditionelle Schützenwesen Kameraden mit Goldener Ehrennadel und Ehrenzeichen in Silber des WSB aus. Geehrt wurden: Ulrich Brocksieck (Eilhausen), Hans-Otto Pilz (SV Levern), Thorsten Rodenberg und Günter Dürre (beide Vehlage).