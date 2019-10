Zehntausende Gäste kamen bereits an den ersten beiden der vier Markttage in Stemwedes Nachbarort. Am Dienstag, 29. Oktober, beim traditionellen Viehmarkt erwarten die Organisatoren nochmals viele Besucher zum Schauen, Staunen und Feiern. Für alle vier Tage rechnen die Macher mit etwa 200.000 Besuchern.

Jede Menge Livemusik

Sowieso ist es die attraktive Mischung aus Gewerbeschau, Tiermarkt, Vergnügungspark, Krammarkt, Landmaschinenausstellung, Tourismusmesse und bester Unterhaltung, die den Reiz der Veranstaltung ausmacht. Riesenrad, Losbuden, Geisterbahn, Kinderkarussells, Zuckerwatte, Bratwurst, Glühwein und diverse Kaltgetränke stehen bereit. Hinzu kommen satte Rabatte in der Gewerbeschau, Marktschreier und jede Menge Livemusik samt Party­stimmung.

Brockumer Großmarkt 2019 Fotostrecke

Foto: Heidrun Mühlke

Brockums Bürgermeister Marco Lampe eröffnete im Beisein vieler Ehrengäste, darunter auch Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat und Frank Haberbosch (Lübbeckes Bürgermeister), im rappelvollen Festzelt das wohl größte Volksfest in der Region. »Mein Dank gilt den vielen an der Organisation beteiligten Personen«, sagte Lampe und freute sich über musikalische Begleitung der Eröffnungsfeier durch den Regenbogenchor und der Blaskapelle Schwagstorf.

Lob für Landmaschinenausstellung

Nachdem Lampe mit gezieltem Hammerschlag und etlichen Litern Freibier der Barre-Brauerei den Markt offiziell eröffnete, blieb noch Zeit für weitere Grußworte. Heiner Richmann, Bürgermeister von Hüde und auch stellvertretender Landrat, lobte besonders die Landmaschinenausstellung. Auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe zeigte sich begeistert vom Marktgeschehen und freute sich, dass Menschen aus nah und fern sich den Besuch auf dem Brockumer Markt nicht nehmen ließen. Launig-deftige Worte hatte Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenvenne mit nach Brockum gebracht und mit seinen amüsanten Geschichten aus dem Leben mit seiner Frau Erna stets die Lacher auf seiner Seite.