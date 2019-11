Stemwede (WB). Seinen »Kultureintopf« serviert der Stemweder Kulturring am Samstag, 16. November, in der Begegnungsstätte Wehdem. Neben Grünkohl gibt es Musik von der Bluesband »Blue Terrace«. Los geht es um 20 Uhr.

Die Band »Blue Terrace« aus Hannover besteht aus erfahrenen Musikern, die ihre Lust am Außergewöhnlichen zusammengeführt hat. Die musikalische Vielfalt der Bluesmusik auf die Bühne zu bringen, liegt ihnen am Herzen. Die Band covert ausgewählte ältere und neuere Songs mit viel Herzblut und voller Enthusiasmus.

»Blue Terrace« bietet neben modernen, lebendigen Versionen auch klassische Bluestitel, die sich vom Mainstream abheben. »Die Band präsentiert einen energiegeladenen Mix feinfühlig interpretierter Blues-Klassiker zusammen mit rauem Delta Style und pulsierendem Chicago Blues.

Ein Fest für die Ohren

Die Band hält sich bei der Titelauswahl auch Wege in diverse andere Stilrichtungen und in Grenzbereiche des Blues offen«, schreiben die Veranstalter. »Romantische Balladen, mitreißende swingende Tempi und energetisch aufgeladene Grooves in einer harmonischen Mischung lassen den Blues zu einem Fest für die Ohren werden.«

Karten inklusive Grünkohlessen kosten im Vorverkauf 23 Euro und an der Abendkasse 25 Euro € (Einlass von 18.30 Uhr an).

Karten ohne Grünkohlessen gibt es im Vorverkauf für 18 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro (Einlass von 19 Uhr an). Reservierungen sind möglich bei Doris Schwier, Telefon 05773/655, Anke Hübner, Telefon 05773/1282, und per E-Mail an vvk@stemweder-kulturring.de.