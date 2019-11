Das Kleinorchester »Thorbjørn Risager & The Black Tornado« gibt am Freitag ein Konzert im »Life House«. Foto: Søren Rønholt

Stemwede (WB). Eine dänische Blues-, Rock- und Soulband der Extraklasse kommt nach Wehdem: »Thorbjørn Risager & The Black Tornado« spielen am Freitag, 8. November, von 20 Uhr an im Wehdemer »Life House«.