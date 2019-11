Von Dieter Wehbrink

Damme/Stemwede (WB). Bis spätestens Ende 2023 wird der Automobilzulieferer ZF Frie­drichshafen seinen angemieteten Standort auf dem »Boge Elastmetall«-Gelände in Damme verlassen. Wie Unternehmenssprecherin ­Jeannine Rapp am Dienstag bestätigte, sind 400 Mitarbeiter betroffen.

Mietvertrag verlängert: er sieht aber schrittweisen Auszug vor

Zwar ist der Mietvertrag noch einmal bis zum genannten Zeitpunkt verlängert worden. Er sieht aber einen schrittweisen Auszug von ZF vom Gelände vor, weil Boge – ein 1000-Mitarbeiter-Betrieb im chinesischen Besitz – Eigenbedarf angemeldet hat. Boge gehörte bis zu seinem Verkauf 2014 ebenfalls zu ZF Friedrichshafen.

Mitarbeiter sollen in Lemförde untergebracht werden

ZF will Dammer Kollegen in anderen Werken seines Multidivisionsstandortes Lemförde unterbringen, wo 3600 Mitarbeiter beschäftigt werden. Ob es bis Ende 2023 möglich sein wird, alle 400 Dammer Beschäftigten zu übernehmen, ließ Rapp mit Blick auf den langen Zeitraum offen: »Wir haben keine Glaskugel, in die wir blicken können.«

Autozulieferer in tiefer Krise

Die Automobil-Zuliefererbranche befinde sich zurzeit in einer schwierigen konjunkturellen Phase , räumte die Sprecherin ein. ZF komme in seinen Dümmerwerken mit Hilfe von Flexibilisierungsmaßnahmen noch klar. »Wir können auf Arbeitszeitkonten zurückgreifen und versetzen Mitarbeiter bei Bedarf innerhalb des Multidivisionsstandortes Lemförde in benachbarte Werke. Sie alle arbeiten schließlich an gleichen Techniken«, sagte Sprecherin Rapp.