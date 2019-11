Von Michael Nichau

Stemwede (WB). »Wieder einmal ein Spatenstich in Stemwede« – mit diesen launigen Worten hat Bürgermeister Kai Abruszat Vertreter von Stemweder-Berg-Schule, Rat, Baufirma, Life House und Planungsbüro an der Baustelle des neuen Busbahnhofs in Wehdem begrüßt.