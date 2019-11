Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Das dritte von insgesamt fünf neuen Feuerwehrgerätehäusern haben die Löschgruppen Drohne und Dielingen just bezogen. Am Sonntag wurde das Gebäude »In der Toplage 1« in Dielingen mit der Übergabe des symbolischen Schlüssels offiziell eingeweiht. Dass das Ereignis mit vielen Kameraden aus befreundeten Löschgruppen und Ehrengästen zünftig gefeiert wurde, ist wohl klar.

Auf den Tag genau vor einem Jahr, habe man Richtfest gefeiert, erklärte Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat bei der Begrüßung. »Heute haben die Löschgruppenführer Christopher Brietsche für Dielingen und Thorsten Gülker für Drohne und Patrick Hackstedt für die beste Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalens allen Grund stolz zu sein auf die neue Heimstatt.«

»Dieses Haus ist bemerkenswert. Es steht quasi auf der geografischen Mitte von Drohne und Dielingen. Es soll dazu beitragen, dass die beiden unterschiedlich geprägten Ortsteile stärker zusammenwachsen und sich verbinden«, sagte der Bürgermeister. »Ich bin mir sicher, dass die beiden Löschgruppen das Haus mit Leben füllen werden.«

Sicherheit, Brandschutz und Hilfeleistung für eine Vielzahl von Menschen würde von diesem Standpunkt aus geleistet werden – sogar in Abstimmung über Landesgrenzen hinweg. »Wir haben alles richtig gemacht. Denn wir haben erkannt, dass die Feuerwehr Vorreiter für die gemeindliche Entwicklung ist«, freute sich der Verwaltungschef.

Die Freude teilten die beiden Löschgruppenführer Brietsche und Gülker und waren froh, so viele Gäste zur offiziellen Schlüsselübergabe im neuen Feuerwehrgerätehauses begrüßen zu können. Besondere Grüße gingen an Ehrengäste aus Rat und Verwaltung sowie an die Spitze der Feuerwehr, Kreisbrandmeister Michael Schäfer, dessen Stellvertreter Thomas Podschally und Gerhard Lohmeier sowie auch an Kameraden der befreundeten Ortswehren aus Lemförde, Stemshorn, Bohmte, Hunteburg und Borringhausen.

Thorsten Gülker brachte die früheren Standorte der beiden Wehren in Erinnerung. In Dielingen begann alles in einer Scheune, die gleichzeitig als Unterkunft für Wanderburschen sowie als Gefängniszelle genutzt wurde, bevor die Kameraden 1950 in das Gerätehaus am Koppelweg einziehen konnten.

Auch die Drohner Kameraden starteten einst in einer Scheune. 1949 entstand ein Gerätehaus auf dem heutigen Dorfplatz in Drohne. 1977 zogen die Feuerwehrkameraden in das bis jüngst genutzte Gerätehaus an der Immenklause.

»Dass Stemwede anders ist, beweist dieses Gebäude! Von der Planung bis zur Durchführung hätte es nur ganz wenige Jahre gebraucht«, machte der stellvertretende Stemweder Wehrführer Matthias Maler deutlich. Rat und Verwaltung würden eben keine leeren Versprechungen machen, freute sich Maler.

Die Gesamtinvestitionskosten für das etwa 850 Quadratmeter große Feuerwehrhaus werden auf 1,942 Millionen Euro beziffert. Es bietet Heimstatt für 66 aktive Mitglieder, 27 Mitglieder in der Ehrenabteilung sowie 29 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.