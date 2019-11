Von Heidrun Mühlke

Die Laienspieler aus dem Spargeldorf haben es gewagt und setzten es mit großartiger Mimik und herzerfrischendem Spiel bei der Premiere am Wochenende im Saal von »Meier’s Deele« in Oppenwehe gekonnt um. Wer sich bei plattdeutschem Theater richtig gut amüsieren wollte, war hier genau richtig.

Das Stück handelt davon, dass ein Theaterverein sein Publikum im Jubiläumsjahr mit etwas Niveauvollem statt einem Bauernstück überraschen will. Mit »Pater Brown und das Geheimnis der alten Gräfin« will die Truppe einen lustig-verschmitzten Kriminalklassiker inszenieren. Die Laienschauspieler spielten damit quasi sich selbst.

Klamauk Schlag auf Schlag

Die Oppenweher Feierabendmimen gaben richtig Gas, Schlag auf Schlag wurde Klamauk präsentiert, der es in sich hatte. Kaum sind die Rollen verteilt und die Proben begonnen, nimmt die Geschichte ihren Lauf und das Desaster beginnt. Mit herrlich überzeichneten Gestalten wie der sehbehinderten Souffleuse oder dem blasiert auftretenden französischen Möchtegern-Regisseur brodelte die Stimmung im Nu.

Besonders witzig: der zungenbrecherische Titel der Gräfin Baroness of Eastern Chesterfield by Middlewick Yorkshiretire at Sussington Elstershire Growington Sheldonbutton. »Düsse Baroness von Dingenskirchen vün’t ingelsche Königshuus«, der Gerhard erst nach einem unsanften Schlag auf den Hinterkopf fehlerfrei über die Lippen will.

Lacher über zu weite Hosen

Die großen Lacher waren die viel zu weiten Hosen des Paters und des Butlers. Waren sie doch aus der Größenkategorie ZZL (Zirkuszelt large) und mussten mit übergroßen Sicherheitsnadeln gehalten werden, die dem Butler bis auf den Ischiasnerv gerammt wurde.

Mit der Rollenbesetzung hat die Laienspielschar ein glückliches Händchen bewiesen, denn alle Akteure glänzten in ihren Rollen mit sichtlicher Spielfreude und bereiteten dem Premierenpublikum mit flotten Sprüchen und Liebe zum Detail großes Vergnügen und wurden mit anhaltendem Applaus gefeiert.

Jugendgruppe ist mit dabei

Bevor die Komödie startete, gehörte die Bühne der Jugendgruppe der Laienspielschar »Dej lütgen Kloogschieter«. Die neun Jungen und Mädchen begeisterten mit zwei Sketchen zum Auftakt.

Weitere Aufführungen mit den spielfreudigen Akteuren Michaela Spreen, Kathrin Nagel, Andreas Spreen, Henrik Pieper, Iris Staas-Johann, Tanja Riesmeier, Gaby Spreen und Stephan Köllner, Souffleuse Andrea Melcher sowie Alfred Melcher und Erhard Martens (Technik): Samstag, 16. November, 19.30 Uhr (18 Uhr Schnitzelbuffet mit Anmeldung); Sonntag, 17. November, 14.30 Uhr (14 Uhr Kaffee und Kuchen mit Anmeldung); Sonntag, 17. November, 19.30 Uhr (18 Uhr Entenessen mit Anmeldung); Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, und Freitag, 29. November, 19.30 Uhr.

Alle Theateraufführungen können auch ohne eine Teilnahme am Essen besucht werden. Die Anmeldungen zu den angebotenen Essen müssen im Gasthaus »Meier’s Deele« unter Telefon 05773/209 erfolgen.