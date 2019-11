So siehnt das Fährtensuchen aus (ein Bild aus einem der Vorjahre). Der Preisrichter im Hintergrund verfolgt die Aktionen. Foto: Nichau

Stemwede (WB/ni). Drei Tage lang werden in Stemwede wieder Autos mit Hundeanhängern zu sehen sein. Menschen mit ihren Vierbeinern schreiten dann in Begleitung von Preisrichtern über gerade abgeerntete Felder. Es handelt sich um eine Fährtenhund-Meisterschaft.

Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) führt in der Zeit von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November, die Deutsche Meisterschaft der Fährtenhunde durch. Dazu haben zehn nationale Verbände ihre Mannschaften angemeldet und zwei Teilnehmer der diesjährigen Weltmeisterschaft sind ebenfalls vertreten. Sie alle werden in und um die Gemeinde Stemwede als Gäste anreisen und auch Fans mitbringen. »Wir freuen uns sehr auf Stemwede, die Bürger, die uns schon mehrfach bei nationalen Veranstaltungen, die der Hundesportverein Westrup-Stemwede ausrichtete, so gastfreundlich aufnahmen«, schreibt der Vorsitzende des Westruper Hundesportvereins Vito Kübeck. Bürgermeister Kai Abruszat übernimmt erneut die Schirmherrschaft.

Zum Wettbewerb, der in ähnlicher Form bereits in Westrup ausgetragen wurde, reisen 30 Teams mit unterschiedlichen Hunderassen an. Dabei sind Rottweiler, Deutscher Schäferhund, Malinois, Hollandse Herder, Riesenschnauzer, Rottweiler, Cocker Spaniel, Airedale-Terrier, Dobermann und Hovawart. Alle messen sich nach einheitlich gültigen Prüfungsregeln im Wettbewerb. Völlig unerheblich ist dabei, woher das Team stammt.

Alle gemeinsam haben gemäß einer gelosten Startreihenfolge in den umliegenden Agrarflächen, die dem Verband über die Jagdgenossenschaften, die Landwirte und Jagdpächter zur Verfügung gestellt werden, eine Fährtenarbeit zu absolvieren. Dies bedeutet eine dem Team fremde Person geht etwa 1800 Schritte über den Acker, legt dort unterschiedliche Formen, die Geraden und Winkel, Halbkreis beinhalten und platziert an sieben verschiedenen Stellen sehr kleine Gegenstände (Teppich-, Holz-, Lederstückchen), die die Hunde zu finden haben.

Jedes Team hat im Wettkampf gleich zweimal, bei zwei unterschiedlichen Richtern und Fährtenlegern das Können unter Beweis zu stellen. Zudem müssen Mensch und Hund die gelegte Fährtenform gut abschreiten.

Die Höchstpunktzahl für eine sehr korrekte Ausführung der Suche in der vorgegeben Zeit (maximal 40 Minuten) sind 100 Punkte. Jede Korrektur durch den Hundeführer oder Fehler, die der Hund macht, führen zu Entwertungen.

»Wir sind so dankbar, dass wir erneut die Agrarflächen in Stemwede nutzen dürfen, denn ohne derartige Unterstützung hätten wir gar nicht die Möglichkeit, eine Deutsche Meisterschaft in dieser Sparte durchzuführen und könnten dann auch keine Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft der Fährtenhunde nach Lahti-Nastola (Finnland) senden«, heißt es von Vito Kübeck.

»Derartige Aufgaben sind nur dann vorzüglich auszuführen, wenn der Hundeführer seinen Hund ›lesen kann‹ und ihm vertraut. Fehlt das eine oder andere, sieht man kaum ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier und wird sicherlich nicht den Titel Deutscher Meister mit nach Hause nehmen«, erläutert der Vorsitzende.

In den vergangenen zehn Jahren hat der VDH mehrfach den Titel Einzel- und Mannschaftsweltmeister in dieser Disziplin errungen. »Wir würden uns freuen, wenn Besucher zuzuschauen, was die Nase unserer Hunde und das positive Zusammenspiel Mensch und Hund so alles leisten kann«, sagt Kübeck.