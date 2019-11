Ingvay präsentiert im Life House in Wehdem handgemachte Musik. Die Zuschauer dürfen sich auf Blues und Balladen freuen.

Stemwede (WB). Auf Einladung des JFK Stemwede spielen »Ingvay und Band« heute, Freitag, 15. November, von 20 Uhr an im Life House in Stemwede-Wehdem.

Feine Gitarrenmusik mit knackigen Grooves trifft auf schöne, harmonische Songs und die Performance einer erstklassigen Band. »Es sind die feinen Grooves – locker und mit Biss – von denen Ingvays Americana-Songwriter-Blues lebt. Die Live-Performance bewegt sich dabei entspannt zwischen klassischen Singer Songwriter-Styles, Funky Blues und Acoustic Groove Rock«, schreibt der veranstaltende Verein JFK.

»Dynamisch, positiv und beruhigend schlägt der Fingerstyle-Gitarrist die Brücke zwischen echtem Songwriting, eingängigen Melodien und sattem Sound. In seinem Gesang und seinen Texten hört man: Das ist einer, der meint, was er singt. Begleitet wird er von exzellenten Mitmusikern, allesamt Top-Player der Szene«, heißt es in der Ankündigung.

»Lebendig, positiv, energisch, beruhigend, nachdenklich und manchmal traurig berühren die Songs, überraschen durch ihre Vielfalt und verbinden sich schließlich zu einem leidenschaftlichen, schlüssigen Ganzen«, sagen die Veranstalter. »Schöne Gitarrensongs, Balladen, Blues und Groove Rock-Titel gehen einher mit guten Texten über die vielfältigen Dinge des Lebens.«

Die Zuschauer dürfen sich freuen auf authentische Musik aus eigener Feder, überwiegend beeinflusst durch die »amerikanische Schule«. Groovy Fingerstyle-Guitar und eine warme, angenehme Stimme zeichnen Ingvays Repertoire und seine Live-Performance aus. Die Musik erinnere zuweilen an Altmeister wie »Dire Straits«, Eric Clapton und J.J. Cale, heißt es weiter. ​

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede (Life House, Telefon 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.