Von Michael Nichau

Stemwede (WB). »Eigentlich sind wir uns ja alle einig und könnten sofort abstimmen«, regte Jürgen Lückermann (FWG) im Rat an. Vorhergegangen war eine Diskussion über den Antrag der CDU-Fraktion, möglichst alle Haushalte und Firmen in Stemwede ans Glasfasernetz anzuschließen.

Auf Anregung von Bürgermeister Kai Abruszat wurde dennoch nicht im Schnellverfahren entschieden. Der Antrag der CDU (diese Zeitung berichtete) wurde zur Beratung in die Fraktionen verwiesen. Ein Beschluss soll in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses gefasst werden.

Der Bürgermeister riet dazu, das Verfahren seinen normalen Gang durch die Instanzen nehmen zu lassen – zumal der Antrag der Christdemokraten erst seit einem Tag vorliegen würde. »Es müssen zudem erst alle Haushalte neu erfasst werden, die laut der Micus-Studie aus dem Jahr 2016 nicht registriert wurden«, sagte er. Außerdem seien mit einer Entscheidung für den Antrag der CDU auch finanzielle Beschlüsse gekoppelt, die zu Lasten der Gemeinde gehen könnten, merkte er an.

Vorausgegangen war eine Erläuterung vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Weingärtner. Daraufhin meldeten sich einige Ratsmitglieder anderer Fraktionen zu Wort und regten an, den Antrag zu unterstützen, weil zahlreiche Haushalte definitiv nicht laut der 30 Mbit-Vorgabe versorgt würden. Auch seien zahlreiche Häuser seit Aufstellung der Studie neu gebaut worden. Diese lägen neben der Glasfaser-Trasse, würden aber nicht mit angeschlossen werden, so die Kritik.

Daraufhin versprach der Bürgermeister, dass – nach Prüfung und Möglichkeit – diese Haushalte noch mit angeschlossen werden sollten. »Ich kann und werde hier nichts versprechen. Wir stehen in Verhandlungen. Das ist nur nicht so einfach, da alle Maßnahmen des Masterplans des Kreises Minden-Lübbecke mit der Förderkulisse aus Berlin verzahnt sind. Da kann man so leicht nichts mehr ändern.« Damit reagierte er auf die Vorwürfe von Marco Quebe (FDP, »Das Internet ist an den angeblich gut versorgten Stellen zu langsam«) und Hermann Gesenhues. Dieser kritisierte ebenso wie Jürgen Gläscher (SPD), dass die Studie über Internet-Verfügbarkeit nicht auf dem neuesten Stand sei: »Wir brauchen dringend neue Fakten.«

»Ich verstehe natürlich die Bürger: Sie sehen, dass vor ihrer Haustür Glasfaser verlegt wird, und sie selber nicht mit angeschlossen werden. Deswegen müssen wir jetzt auch die Haushalte neu berücksichtigen, die vom Masterplan nicht erfasst wurden, oder die unterversorgt sind«, sagte Abruszat.

»Wir werden mit den Beteiligten aus Düsseldorf und Berlin sowie auch interkommunal ausloten, wie wir diese Lücken schließen können«, meinte Abruszat. »30 Mbit sind angesichts der mit der Digitalisierung steigenden Datenmengen für die Zukunft einfach nicht genug«, meinte auch er.

»Wenn Sie im Ausschuss diesen Antrag positiv bescheiden, beabsichtige ich, diesen Beschluss mit der üblichen Konsequenz abzuwickeln. Wir haben bereits Ideen und Modelle im Kopf«, sagte er. Zusätzlich gab er allen von der Internet-Unterversorgung betroffenen Bürgern den Ratschlag, sich umgehend an die Verwaltung zu wenden.

Ein KOMMENTAR von Michael Nichau

Richtig: Wenn irgendwo Glasfaserrohre verlegt werden, sollten auch die neu entstandenen Häuser daran angeschlossen werden. Derren Bewohner können letztlich nichts dafür, dass sich der »Masterplan Breitband« des Kreises Minden-Lübbecke Jahren nach dem Gutachten verwirklicht wird. Immerhin hat Stemwede noch den Vorteil, dass die Bauarbeiten dort zuerst, also »erst« knapp vier Jahre nach der Feststellung der Versorgungslücken begonnen haben. In anderen Kommunen wird sich der Ausbau noch hinziehen.

Es wäre ein Unding, wenn die Neubauten (soweit sie in der Nähe der Glasfaser-Trassen liegen) tatsächlich nicht oder nur zu eigenen sehr hohen Kosten der Anlieger angeschlossen werden würden.

Und so scheint es notwendig zu werden, dass man in Stemwede wieder einmal das Heft selbst in die Hand nehmen muss. Ohne Kosten für Bürger oder Gemeinde Stemwede wird es aber nicht funktionieren, den festgezimmerten Masterplan zu ergänzen.