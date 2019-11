Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Stolz dürfen die Stemweder schon auf das sein, was in sportlicher Hinsicht im zurückliegenden Jahr geleistet worden ist. Das wurde bei der traditionellen Sportlerehrung der Gemeinde und des Gemeindesportverbandes am Freitagabend in der Wehdemer Begegnungsstätte deutlich.

Dort stand die Ehrung der erfolgreichsten Sportler auf dem Programm. Sie bekamen als Auszeichnung nicht nur Urkunden, sondern auch ein kleines Präsent obendrauf.

Starke Gemeinschaft

Für ihre sehr guten Leistungen sind auch die jungen Fußballer des FC Oppenwehe ausgezeichnet worden. Foto: Heidrun Mühlke

Sowieso sei Stemwede sportlich ganz vorn, betonte Bürgermeister Kai Abruszat. »Das liegt zum einen am an unserem Gemeindesportverband Stemwede, der mit viel Herz die Interessen der Vereine vertritt wie zum anderen an zahlreichen ehrenamtlichen Übungsleitern, Trainern und Vereinsvorständen, die sich besonders gut einbringen und engagieren«, lobte der Verwaltungschef das Ehrenamt. Als weiteren Baustein für den Erfolg nannte Abruszat darüber hinaus den Gemeinderat, der den Sport als wesentlichen Bestandteil für die Gemeinde begreife. Stemwede habe in einem Jahr 200.000 Euro in die Förderung der Vereinsarbeit investiert.

Wichtiges Ehrenamt

Für seine super Leistung und seine große Einsatzbereitschaft ist auch der Stemweder Feuerwehrnachwuchs geehrt worden. Foto: Heidrun Mühlke

Aber nicht nur den großartigen Sportlern wurde Anerkennung gezollt, sondern auch das Ehrenamt gewürdigt. Dirk Flörke, Vorsitzender des Gemeindesportverbandes, zeichnete Eileen Nagel mit dem Junioren-Ehrenamtspreis aus. Die Laudatio hielt Jan-Philipp Ehlers, der auch gut gelaunt durch das Programm führte. »Eileen war schon als Jugendliche als gewählte Vertreterin im Jugendvorstand des FC Oppenwehe aktiv und zudem Sprecherin für etwa 250 Kinder und Jugendliche«, berichtete Flörke.

Im Seniorenbereich ging der Ehrenamtspreis in diesem Jahr an Günter Redeker, der leider in Abwesenheit gewürdigt werden musste. Redeker sei 1962 in den TV »Frisch-Auf« Levern eingetreten und seit 1975 engagiere er sich auch im Vorstand, erklärte Dirk Flörke. Noch heute sei der 67-Jährige bei Sportabzeichen-Aktionen aktiv.

Unterhaltung

Dirk Flörke, Vorsitzender des Gemeindesportverbandes, hat Eileen Nagel mit dem Junioren-Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Foto: Heidrun Mühlke

Zwischen den drei Ehrungsblöcken (Namen der Ausgezeichneten siehe Ausgabe vom 16. November) sorgte ein unterhaltsames Schauprogramm für Kurzweil in der rappelvollen Begegnungsstätte. Vorführungen der Kindertanzgruppe des TuS Stemwede sowie der Auftritt des »Freestyle Dance Clubs« des TuSpo Rahden sorgten für beste Unterhaltung.