In Oppenwehe wurde der Kranz von Dietmar Meier (v.li.) und Jürgen Peglow (v.li.) niedergelegt. Ratsherr Dietmar Meier fand passende Worte in der Feierstunde Foto: Heidrun Mühlke

Stemwede (hm). Mit Kranzniederlegungen und Feierstunden erinnerten Gedenkfeiern am Volkstrauertag auch in vielen Dörfern der Gemeinde Stemwede an die Toten der beiden Weltkriege.