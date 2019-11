Die Unterhaltung der technischen Anlagen, wie hier der Trinkwasser-Hochbehälter in Arrenkamp, ist für die Gemeinde mit hohen Kosten verbunden. Die Stemweder Bürger müssen wohl in 2020 mehr für das Trinkwasser zahlen. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass der Kubikmeterpreis von bisher 1,41 Euro auf 1,59 Kubikmeter steigen muss. Auch die Abwassergebühr soll sich erhöhen. Foto: Dieter Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Morgen, Mittwoch, 20. November, beschäftigt sich der zuständige Betriebsausschuss der Gemeinde in öffentlicher Sitzung mit den aktuellen Kalkulationen. Demnach sind »Gebührenanpassungen zur Sicherstellung der Kostendeckung« offenbar unvermeidlich. Beginn ist um 17 Uhr in der kleinen Festhalle in Levern.

Stimmt der Fachausschuss den Zahlen der Gemeindeverwaltung zu, sollen sich die Verbrauchsgebühren je angefangenem Kubikmeter Wasser von bisher 1,41 Euro auf 1,59 Euro erhöhen. Beim Abwasser steigt die Gebühr pro Kubikmeter von 3,12 Euro auf 3,59 Euro.

Mehr Versorgungssicherheit

Wie Dieter Lange, Kämmerer und »kaufmännischer« Betriebsleiter von Wasserwerk und Abwasserbeseitigung, auf Anfrage dieser Zeitung berichtete, sind vor allem bereits erfolgte sowie noch anstehende Investitionen und Instandhaltungen Gründe für die Gebührenerhöhung. So habe der Trinkwasser-Hochbehälter im Stemweder Berg in Arrenkamp neu beschichtet werden müssen. Im nächsten Jahr erwäge die Gemeinde nach den negativen Erfahrungen von zwei trockenen Jahren, in Dielingen einen weiteren Brunnen sowie eine zweite Filteranlage für das Wasserwerk bauen. So solle die Versorgungssicherheit auch in extremen Sommern gewährleistet werden. In den heißen Monaten von 2018 und 2019 war es zu Engpässen gekommen (wir berichteten).

»Und dann haben wir ein großes Leitungsnetz auf unserem Gemeindegebiet, das unterhalten werden muss und Geld kostet.«, sagte Lange und gibt zu bedenken: »Wir konnten lange von Überschüssen der Vorjahre leben, um die Wassergebühr stabil zu halten. Doch dies ist für 2020 nicht möglich.«

Stemwede liegt bei Gebühren im guten Mittelfeld

Im Vergleich mit anderen Kommunen stehe Stemwede im Wasser- und Abwasserbereich einschließlich der Grundgebühren gut da, betont der Betriebsleiter. »Beispielsweise im Vergleich zu Petershagen, Rahden oder Preußisch Oldendorf, wo die Bürger insgesamt höhere Gebühren für beide Bereiche zahlen müssen. Nur Espelkamp und Hille sind günstiger.«

Bei der Abwasserentsorgung sind laut Dieter Lange ebenfalls Überschüsse aus den Vorjahren aufgebraucht. »Auch hier waren Investitionen in die Anlagen notwendig. Zudem kostet die Instandhaltung des großen Stemweder Abwassernetzes Geld. All dies führt dazu, dass wir die Gebühren anheben müssen.«

Veränderungen beim Niederschlagswasser

Auch weitere Änderungen stehen an: Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich von bisher 1,31 Euro pro Kubikmeter auf 1,65 Euro. Die Niederschlagswassergebühr der Straßen könne allerdings laut Verwaltung von 1,47 Euro auf 1,30 Euro sinken. Sinkende Gebühren gibt es wohl auch mit Blick auf die Kalkulation für den abgefahrenen Grubeninhalt aus Kleinkläranlagen. Statt 34,83 Euro pro Kubikmeter sollen die Haushalte hierfür nur noch 30,99 Euro zahlen. Bei abflusslosen Gruben würden statt bisher 22,31 Euro pro Kubikmeter 22,06 Euro anfallen, schreibt die Gemeindeverwaltung in ihren Erläuterungen zur Ausschusssitzung.

Auf Veränderungen müssen sich die Stemweder auch bei der Gewässerunterhaltungsgebühr einstellen. Hier hat das Landeswassergesetz die Aufteilung der Umlage neu geregelt. Eigentümer von versiegelten Flächen sollen künftig mehr zahlen.