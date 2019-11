Stemshorn (WB). Die Raiffeisen Lübbecker Land AG hat den Bau eines neuen Raiffeisen-Marktes in Stemshorn mit einem offiziellen Spatenstich begonnen. Die Fertigstellung der neuen Einkaufsstätte ist für den Frühsommer 2020 geplant. In diesen Markt werden etwa 1,5 Millionen Euro investiert, plus der Erstausstattung des Sortiments im Warenwert von etwa 500.000 Euro.