Von Dieter Wehbrink

30 Hundeführer mit ihren Vierbeinern nahmen teil. Sie kamen aus der ganzen Bundesrepublik. Gefordert war, dass die Hunde eine gelegte Fährte über 1800 Schritt (etwa 1200 Meter) verfolgen mussten. Die Strecke führte – mit vorher eingeholtem Einverständnis der Grundstücksbesitzer – über die Agrarflächen. Die gesuchten Gegenstände bestanden aus unterschiedlichen Materialien, zehn Zentimeter lang und drei Zentimeter breit, aus Leder oder Holz.

Keine Rettungshunde

Die Teilnehmer haben ihre Tiere vom Welpenalter an trainiert, um selbst feinste Gerüche wahrzunehmen und zu bewerten. Die Hunde sind in der Lage, Fußtritte von unterschiedlichen Menschen zu unterscheiden und auch zu beurteilen, wie alt die Fährte ist. Die Vierbeiner, die zum Wettkampf in Stemwede antraten, sind aber keine Rettungshunde. Dann müsste die Ausbildung noch viel spezieller sein.

»Allerdings ist auch für unsere Wettbewerbshunde die Suche extrem anstrengend«, betont Vito Kübeck, Vorsitzender des ausrichtenden Hundesportvereins Westrup-Stemwede (HSV). »Der Hund hat ein etwa 3000 Mal stärkeres Riechvermögen als der Mensch. Unsere Hunde sind teilweise noch in der Lage, eine mehrere Tage alte Fährte zu verfolgen. Das ist eine Herausforderung.«

Am Start in Stemwede waren überwiegend Schäferhunde, Rottweiler oder Hovawarte, die sich – als klassische Gebrauchshunde – zuvor schon in den jeweiligen Verbandsmeisterschaften für den Stemweder Wettbewerb qualifiziert hatten. Sie wurden an einer langen Leine geführt und gingen voraus. »Der Hund wird so ausgebildet, dass er sich bei der Fährtensuche durch nichts ablenken lässt«, sagt Kübeck. So kann es jederzeit vorkommen, dass ein Hase vor dem Vierbeiner davonflitzt. »Auch das muss der Suchhund unbeeindruckt tolerieren«, sagt der Vereinsvorsitzende.

Lobende Streicheleinheiten

Ist der zweitägige Wettbewerb für die Vierbeiner beendet, freuen sie sich, wenn sie danach bei lobenden Streicheleinheiten von Herrchen oder Frauchen entspannen können.

Kübeck bedankte sich bei allen Grundstücksbesitzern und Jagdpächtern für die Erlaubnis, die Flächen betreten zu dürfen. »Die Unterstützung war toll. So wurde einer der Landwirte aufgrund der Vielzahl der Grundstücksbesitzern und Pächter – es waren mehr als 100 – irrtümlich nicht informiert. Während des Wettbewerbs erschien er dann ahnungslos mit einer Feldspritze, verschob diese Arbeit aber verständnisvoll bis nach dem Wettkampf. »Es war schon die dritte Veranstaltung in Stemwede. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, auch mit der Gemeinde, war super.«

Siegerin und somit Deutsche Meisterin wurde Grit Oberländer aus Leipzig mit ihrem weißen Schweizer Schäferhund »Chuck«. Dieses Team reist im April zur Weltmeisterschaft nach Finnland. Dorthin reisen auch die Zweitplatzierten (Günter Hytram mit »Artos«) und Drittplatzierten (Thomas Thies mit Hund »Tara«.) Hündin »Tara« war mit elf Jahren der älteste Hund des Wettbewerbs.