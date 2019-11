Stemwede (WB). In Zukunft möchte die Löschgruppe Haldem zusammen mit den Kameraden aus Arrenkamp den Brandschutz sichern. Im Januar 2020 erfolgt die offizielle Zusammenlegung beider Löschgruppen. Gemeinsam will man daher auch am Samstag die Schlüsselübergabe im neuen Feuerwehrgerätehaus an der Ilweder Straße 2 in Haldem feiern.

Nach dem Spatenstich am 16. August 2018 wurde am 4. Dezember 2018 mit den Arbeiten für das neue Objekt durch die Firma Depenbrock begonnen. Bereits am 29. Mai 2019 konnte der Richtkranz am Gebäude angebracht werden.

Mit 55 aktiven Kameraden, 32 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr, 39 Mitgliedern in der Ehrenabteilung und weiteren 170 passiven Mitgliedern stellt die Löschgruppe Haldem-Arrenkamp dann eine mitgliederstarke Truppe, um das umfangreiche Aufgabenspektrum der Feuerwehr meistern zu können.

Jörn Stubbe als gemeinsamer Löschgruppenführer, die beiden Stellvertreter Christian Milinski und Andreas Hegerfeld sowie Jugendfeuerwehrwart Torsten Fischer und seine beiden Stellvertreter Andre Fischer und Dennis Henke freuen sich auf die zukünftige Arbeit.

Grund genug zu einem historischen Rückblick:

1929 gegründet

Die Löschgruppe Haldem der Freiwilligen Feuerwehr Stemwede wurde am 27. März 1929 in der damaligen Schule in Haldem offiziell gegründet und eine Satzung verabschiedet. Die Freiwillige Feuerwehr löste damals die Turnerfeuerwehr des Turn- und Sportvereins Haldem-Arrenkamp ab, da dieser Feuerschutz nicht ausreichend war. Die Turnerfeuerwehr wurde im Jahre 1927 gegründet. Wesentlichen Einfluss auf den Aufbau und den weiteren Werdegang der Löschgruppe in Haldem hatte der erste Hauptmann Julius Meyer, der die Blauröcke von 1929 bis 1958 als Löschgruppenführer leitete.

Mehrere Jubiläen gefeiert

1952 feierte die Haldemer Feuerwehr noch ihr 25-jähriges Bestehen unter Einbeziehung der Turnerfeuerwehr. Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens wurde 1969 die Standarte eingeweiht, die bis heute bei zahlreichen fröhlichen Veranstaltungen, aber auch bei Beerdigungen vorangetragen wird. Ein neues Gerätehaus wurde im Jahre 1970 bezogen, da das alte Spritzenhaus von 1933 zu wenig Platz bot. Das Domizil an der Haldemer Straße war für die Kameraden bis zum jetzigen Neubau an der Ilweder Straße fast 50 Jahre Arbeits- und Ausbildungsstätte für die zahlreichen Aufgaben der Feuerwehr.

Jugendarbeit wichtig

Einen besonderen Stellenwert nahm und nimmt auch die Jugendarbeit ein. 1972 wurde die Jugendfeuerwehr Haldem-Arrenkamp, damals unter der Leitung von Reinhard Gaskamp, gegründet. Seither gehört der Haldemer Nachwuchs bei den Leistungswettbewerben zu den besten Jugendwehren in ganz Deutschland.

Darüber hinaus hat die gute Jugendarbeit auch dazu beigetragen, dass die Löschgruppe Haldem immer einen qualifizierten und leistungsstarken Nachwuchs für die Löschgruppe vorhalten konnte. Von den heutigen 32 Aktiven sind nur zwei Kameraden vorher nicht Mitglied in der Jugendfeuerwehr gewesen.

Gute Erinnerungen

1979 feierte die Löschgruppe an drei Tagen das 50-jährige Bestehen. Mit einem Kommers, einem großes Zapfenstreich, Wettbewerben, Tagungen und Vorführungen blieb dieses Jubiläum vielen älteren Feuerwehrkameraden besonders in schöner Erinnerung.

In dieser Zeit prägte maßgeblich Fritz Benker die Geschicke der Löschgruppe Haldem. Er leitete sie von 1964 bis 1992 und wurde nach Erreichen der Altersgrenze zum Ehrenhauptbrandmeister der Löschgruppe ernannt.

Moderne Zeiten

Mitte der 70er Jahre wurde bereits in Haldem erstmals ein hydraulischer Rettungssatz (»Rettungsschere«) angeschafft, der auf dem damaligen LF 8 Opel Blitz mittransportiert wurde. Schwere Verkehrsunfälle auf der viel befahrenen B 51 und L 770 machten den Einsatz von schwerem Gerät erforderlich.

Im Dezember 1980 erhielt die Löschgruppe ein so genanntes LF 16, das bis zum Jahre 2007 als Haupteinsatzfahrzeug diente und durch ein modernes Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) ersetzt wurde. Zudem standen seit 1996 ein Vorausrüstwagen für die Rettungsschere und seit 1998 ein Mannschaftstransportwagen – insbesondere für die Jugendfeuerwehrarbeit – zur Verfügung.

Viele Ehrengäste

An zwei Tagen wurde 2004 das 75-jährige Bestehen groß gefeiert. Bei einem Festakt am 27. März 2004 im Gerätehaus kamen viele Ehrengäste, um zum Jubiläum zu gratulieren. . Höhepunkt war am 27. Juni 2004 der große Tag rund um die Feuerwehr. An diesem Tag waren die gesamte Bevölkerung, Feuerwehren und Vereine eingeladen. Ein großer Festumzug, eine Fahrzeugausstellung, verschiedene Vorführungen und weitere Attraktionen machten diesen Tag zu einem Volksfest.

2007 war wieder ein besonderer Tag für die Haldemer Feuerwehr. Nach 27 Jahren erhielt die Löschgruppe mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) ein modernes und leistungsstarkes Fahrzeug, dass in Zukunft dazu beitragen wird, bei den verschiedenen Einsätzen Hilfe für die Bevölkerung zu leisten.

Personal hat gewechselt

Uwe Stubbe hatte von 1994 bis 2008 als Feuerwehrchef die Löschgruppe geführt und wurde ebenfalls zum Ehrenlöschgruppenführer ernannt.

»Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr«, dieses alte Losungswort für die Feuerwehrmänner steht auf der Standarte der Löschgruppe Haldem eingestickt. Nach diesem Motto haben die Feuerwehrmänner in den vergangenen 90 Jahren gehandelt.

Neue Aufgaben

In den Jahren hat sich das Aufgabeprofil der Feuerwehr weitgehend verändert. Prägten früher die Brandeinsätze den Alltag der Feuerwehr, so sind die Einsatzgebiete heute breiter und vielfältiger geworden. Technische Hilfeleistungen, Maßnahmen bei Unfällen mit Gefahrstoffen oder auch Einsatz bei Not- und Katastrophenfällen sind heute von der Freiwilligen Feuerwehr zu bewältigen.

»Die Haldemer Blauröcke haben sich durch eine qualifizierte Ausbildung den gewandelten Aufgaben, der Technisierung der Ausrüstung und den umfangreichen fachlichen Anforderungen gestellt«, heißt es anerkennend von der Stemweder Feuerwehrführung. » Die Mitglieder der Löschgruppe Haldem leisten damit einen unschätzbaren Dienst für die Bürger.«