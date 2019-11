Einer der Höhepunkte der Veranstaltung in Oppenwehe: Unter der Linde wird das Krippenspiel aufgeführt. Foto: WB-Archiv

Stemwede (WB/ni). Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen gemütlichen »Advent an der Klus« in Oppenwehe. Die besinnliche Zusammenkunft ist für Samstag, 30. November, ab 16 Uhr geplant.