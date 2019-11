Stemwede (WB). Prominente an die Supermarkt-Kasse setzen und so Geld für eine gute Sache einnehmen: Was 2018 aus einer Idee auf dem Leverner Markt 2018 zwischen Stefan Hartmann, Betreiber des Leverner E-Centers, und Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat entstanden ist, soll in diesem Jahr ausweitet werden.