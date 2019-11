Stemwede (WB). 1173 Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke aus Stemwede und Umgebung erhalten. Sie sind im Rahmen der Geschenkaktion »Weihnachten im Schuhkarton« der christlichen Hilfsorganisation »Samaritan’s Purse« gesammelt worden.

Verteilt werden sie nun an bedürftige Kinder von Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen. Elisabeth Stammeier, die die Aktion in dieser Region koordiniert, zeigte sich beeindruckt von dem Ergebnis: »Wie so oft kommen die meisten Päckchen erst kurz vor Schluss. Manchmal wurden wir regelrecht überrannt.«

Transport in Bestimmungsländer

Am Montag, 25. November, wurden die Päckchen mit einem Lastwagen aus Westrup abgeholt und gehen so auf die Reise in ihre Bestimmungsländer Rumänien, Bulgarien Moldawien, Weißrussland, Ukraine und Lettland.

»Die Kinder werden zu Weihnachtsfeiern mit anschließender Bescherung eingeladen. So erfahren sie, dass sie von Gott und Menschen geliebt und wertgeschätzt sind. Für die Mädchen und Jungen ist dies eine wertvolle Botschaft, die durch die persönliche Weitergabe des Geschenks noch unterstrichen wird«, sagt Elisabeth Stammeier.

Die Aktion schenke viel mehr als einen Glücksmoment: »Sie vermittelt Hoffnung und Liebe«, betont die Organisatorin. Sie verbindet dies mit einem Dank an alle, die sich mit Päckchen, Sach- und Geldspenden beteiligt haben sowie allen ehrenamtlichen Mithelfern für viele Stunden des Einsatzes.