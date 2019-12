Stemwede (hm). Von wegen, Feuerwehr sei nur etwas für gestandene Mannsbilder und taffe Frauen. In Stemwede setzt man neben einer richtig erfolgreichen Jugendfeuerwehr nun auch auf eine Kinderfeuerwehr. Jetzt erfolgte die offizielle Gründung der „Stemweder Feuerwichtel“ im Beisein vieler Kameraden als auch der Chefetage der Feuerwehr im neuen Leverner Gerätehaus.

Groß war das Interesse bei den Steppkes allemal. Nach einem Informationsgespräch im April dieses Jahres und einem ersten Dienst im Juli mit etwa 20 Kindern, gehören mittlerweile 35 Mädchen und Jungen zur Kinderfeuerwehr.

Die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren treffen sich motiviert und voller Freude jeden Freitagnachmittag zu ihren Diensten. Dort erscheinen sie dann in zackiger Uniform mit flotten blauen T-Shirts, knallroter Latzhose und eben solcher Jacke. Gut sichtbar für alle mit Reflektonsstreifen.

Verantwortliche Betreuer

47 Jahre nach der Gründung einer Jugendfeuerwehr (26. August 1972) geht nun die Stemweder Kinderfeuerwehr an den Start, die 19. dieser Art im Kreis Minden-Lübbecke. „Wenn wir die Kinderfeuerwehr genauso erfolgreich führen wie die Jugendfeuerwehr, dann braucht uns um die Zukunft nicht bange sein“, freute sich Gemeindekinderfeuerwehrwart Torsten Fischer, der am Freitag genauso in seinen Posten berufen wurde wie Niclas Kreyenhagen als verantwortlicher Betreuer.

Sowieso seien die Kinder die Stars der Feuerwehr von morgen, machte Bürgermeister Kai Abruszat in seinem Grußwort deutlich. „Ihr bereichert die Familie der Feuerwehr.“ Er dankte für die Unterstützung der Truppe und ganz besonders den Eltern, die sich für ihren Nachwuchs dieses Hobby ausgesucht haben und es begleiten sowiefördern wollen.

Begrüßung per Handschlag

Für den Feuerwehrnachwuchs selbst ist es spannend, ein Feuerwehrkamerad zu sein. „Bergen wird bestimmt besonders dramatisch“, ist sich der neunjährige Ben aus Haldem sicher. Für Neviano (zehn Jahre aus Wehdem) steht bei den Diensten das Zielen mit Wasser ganz oben an der Spitze der liebsten Tätigkeiten im neuen Hobby.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist und bleibe eine der wichtigsten Aufgaben in den Feuerwehren, waren sich auch Kreisjugendfeuerwehrwart Horst Bekemeier als auch Kreisbrandmeister Michael Schäfer einig. Die Kinder, die heute hier säßen, seien später nicht der Nachwuchs in den beiden Stemweder Jugendfeuerwehren, sondern würden auch als Erwachsene die Zukunft der Löschgruppen sichern, stellte Wehrführer Joachim Lübke heraus. Er begrüßte jeden kleinen Feuerwehrmann anschließend mit traditionellem feuerwehrtypischem Handschlag.