So stellt man sich einen gemütlichen Markt in der Vorweihnachtszeit vor: festlich geschmückte Holzhütten und in der Luft der Duft von Punsch und Holzkohlefeuern. Hätte es zudem statt Nieselregen weißen Flockenwirbel gegeben, wäre es perfekt gewesen. Aber auch so zeigten sich die Veranstalter – das ist der Förderkreis Dorfentwicklung Oppendorf – sehr zufrieden.

Weihnachtlich-fröhliches Liedgut

Die Besucher, größtenteils aus Oppendorf, ließen es sich nicht nehmen, am Abend vorbeizuschauen und zu sehen, was die Initiatoren auf die Beine gestellt hatten. Auf dem Hof Wäring sangen die Kindergartenkinder der DRK-Kindertageseinrichtung zur Einstimmung auf den Markt. Mit weihnachtlich-fröhlichem Liedgut sorgten sie für Stimmung. Besinnlicher waren die weihnachtlichen Klänge des Posaunenchores, die ebenfalls zum guten Gelingen des Nikolausmarktes beitrugen.

Für die Voltigiermädchen des Reitvereins Wehdem-Oppendorf ist es zur lieb gewonnenen Tradition geworden, ihr Können während des beschaulichen Marktes zu zeigen. In glänzenden Anzügen machten sie eine ebenso glänzende Figur auf dem hölzernen Pferd.

„Alles wunderbar“, meinte Vorsitzende Marion Buck, Vorsitzende des Förderkreises Dorfentwicklung, hinsichtlich des regen Betriebes in dem kleinen Budendorf. „Wir müssen immer wieder ein ganz großes Dankeschön sagen, dass wir hier auf dem Hof Wäring unseren Nikolausmarkt feiern dürfen“, sagte Buck.