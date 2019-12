Stemwede (WB). Am frühen Montagnachmittag, 9. Dezember, ereignete sich auf der Leverner Straße (L81) ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer tödlich und ein weiterer schwer verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Fahrer eines Skoda Fabia gegen 14.20 Uhr aus Richtung Stemwede kommend in Richtung Bohmte unterwegs gewesen. Im Bereich zwischen der Straße Im Zuschlag und der Heithöfener Straße überholte der 63 Jahre alte Merzener nach Angaben der Polizei auf gerader Strecke ein Auto und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden BMW der Einserreihe zusammen

Dessen 25-jähriger Fahrer aus Bohmte versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. In der Folge wurden beide Autos in die Straßengräben geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Beide Fahrer mussten von der alarmierten freiwilligen Feuerwehr aus ihren Wagen befreit werden.

Der 63-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der BMW-Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme und Bergung der beiden total beschädigten Autos war die Leverner Straße im Bereich der Bohmterheide viele Stunden gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Stemwede in Richtung Bohmte und Osnabrück oder umgekehrt fahren wollten, mussten Umwege in Kauf nehmen.