Der evangelische Kindergarten in Oppenwehe soll baulich erweitert werden, um der großen Nachfrage nach Kita-Plätzen gerecht zu werden. Ratsherr Dietmar Meier sieht die Gefahr, dass die zweijährige Umsetzungsphase angesichts des Bedarfs an Plätzen zu lange dauert. Er brachte im Stemweder Fachausschuss die Containerlösung als Übergang ins Gespräch. Foto: Dieter Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Auf dieses Problem wiesen die Oppenweher Dietmar Meier (CDU) und Ralf Nünke (FDP) während der Sitzung des Stemweder Ausschusses für Bildung, Generationen, Sport und Kultur hin.

Hohe Anmeldezahlen

„Die Umsetzung der Baumaßnahme wird zwei Jahre dauern“, befürchtete Dietmar Meier. Man müsse auch für Oppenwehe die so genannte Containerlösung, wie in Levern, im Blick haben. In den provisorisch aufgestellten und gut ausgestatteten Containern können die Kitas die hohen Anmeldezahlen so lange überbrücken, bis der Umbau fertiggestellt ist. „In Levern ist diese Lösung gut angekommen. Vielleicht ergibt sich so etwas auch an den beiden anderen Standorten in Oppenwehe und Dielingen“, regte Meier an.

Der Ratsherr wies auf die zu erwartenden – und sich steigernden – Anmeldezahlen hin. Viele berufstätige Eltern hätten seines Wissens angesichts fehlender Kita-Plätze erhebliche Probleme und versuchten, die Betreuung ihrer Kinder durch Großeltern und Co. zu organisieren. Bereits im Mai sei der ortsnahe Bedarf in Oppenwehe festgestellt worden, doch eine anschließende zweijährige Realisierungsphase – der Bürokratie geschuldet – sei zu lang. Dies gelte sowohl für Oppenwehe als auch für Dielingen. Der Missstand liege aber ganz ausdrücklich nicht an der Gemeinde Stemwede, betonte Meier.

„Als Gemeinde verdammt schnell“

„Wir haben dafür als Gemeinde auch keine Zuständigkeiten. Wir sind weder der Kita-Träger noch der Bauherr“, ergänzte Bürgermeister Kai Abruszat. Er stellte aber klar: „Da, wo wir als Gemeinde Stemwede selbst eine Eigentumssituation haben, etwa an der Buchhofstraße in Levern, sind wir doch verdammt schnell. Vom Beginn der Bedarfsfestellung bis zum Jugendhilfeausschuss-Beschluss bis zu dem, was wir selbst auf den Weg bringen können, waren und sind wir flott unterwegs.“

Provisorien wie Container seien eine „ganz sensible Geschichte“, warnte Abruszat. „Sie haben leider den Charme, eine Dauerlösung zu werden. Wir müssen aufpassen, dass wir hier keine falschen Signale senden. Ich möchte für Dielingen und Oppenwehe das ‚Go‘ für die Baumaßnahmen haben. Nicht, dass es hinterher heißt, es gehe bei uns ja auch ohne Bauen, weil dort schon Container stünden.“ Man müsse die besten Lösungen für die Kinder in Stemwede erst sicher haben, bevor man über vorläufige Lösungen nachdenke, betonte Abruszat.

Schröder: „Eltern brauchen Planungssicherheit“

„Das würde aber trotzdem nicht ausschließen, dass wir auch in Oppenwehe über mobile Lösungen nachdenken“, sagte der Leverner CDU-Ratsherr Frank Schröder. „Auch dort brauchen die Eltern Planungssicherheit.“ In Levern werde die Containerlösung gut angenommen, und sie sei deshalb auch für Oppenwehe denkbar. Ralf Nünke, als Sachkundiger Bürger im Ausschuss, unterstrich die Notwendigkeit, „in Oppenwehe am Ball zu bleiben“. Das Anmeldeverfahren in der Kita sei noch nicht einmal angelaufen und trotzdem praktisch bereits alle Plätze belegt – etwa durch die Andeutung der Eltern, das Geschwisterkind schon mal mit auf die Liste zu nehmen.