Der gemütliche und besinnliche Weihnachtsmarkt beginnt um 14 Uhr. „Wie in jedem Jahr warten weihnachtliche und mit viel Liebe geschmückte Stände auf die Besucher“, kündigen die Organisatoren an. Kunsthandwerk aus Holz, Glas, Metallverarbeitung und Produkte aus der Natur wechseln sich mit Dekorationsartikeln und Winterspezialitäten ab, dar­unter Glühwein, Waffeln, Crêpes und Bratwürstchen. In der Schützenhalle gibt’s eine Kaffeetafel und im großen Zelt Pickert, Kaffee und Angebote verschiedener Aussteller.

Feuershow

Auch die 16. Haldemer Waldweihnacht wendet sich vor allem an die jüngeren Besucher. Wie jedes Jahr wird das Jugendpokalschießen in der Schützenhalle angeboten, und Kinder dürfen ihr Können an der Computer-Simulationsanlage testen. Ein besonderes Glanzlicht sind die musikalischen Beiträge um 15 und 19 Uhr. Eine Feuershow rundet die Waldweihnacht ab.

Spiele, Stockbrotbacken, Kutschfahrten ums Ilweder Wäldchen und Ponyreiten verkürzen die Wartezeit von Klein und Groß auf den Nikolaus, der um 17 Uhr unter dem überdimensionalen schwebenden Adventskranz seinen Sack voller Überraschungen öffnen wird.

Traditionell läuft parallel zum Weihnachtsmarkt von 14 Uhr an das Weihnachtspokalschießen des Schützenvereins Haldem. Die Siegerehrungen sind für etwa 18 Uhr vorgesehen.

Das Team um das Weihnachtspokalschießen erwartet die Teilnehmer zu den spannenden Schießentscheidungen. Um Pokale schießen die amtierenden und ehemaligen Altkönige und Jungkönige des SV Haldem, Ehrendamen und Adjutanten. Zudem werden ein Sehbehindertenschießen sowie das Jugendpokalschießen in den Altersklassen acht bis elf (SAM-Anlage) und zwölf bis 18 Jahre (Luftgewehr) ausgerichtet.

Shuttle-Bus fährt

Zur Waldweihnacht im Ilweder Wäldchen wird in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr ein Fahrservice angeboten (wir berichten noch). Auf Wunsch bringt der Shuttle-Bus die Besucher wieder nach Hause. Der Service ist kostenlos. Es wird lediglich um eine kleine Spende gebeten, die der Jugendabteilung des Schützenvereins zu Gute kommt. Weitere Infos gibt es im Internet unter der Adresse www.sv-haldem.de.