Dennis Henke (rechts), hier mit TuS-Geschäftsführer Marek Boguschewski ist nach 19 Jahren wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Er spielt von der C-Jugend an bis zu den Senioren Fußball. Nachdem er im Jahr 2000 zu den Nachbarn nach Dielingen gewechselt war und unter anderem für die 1. Mannschaft in der Bezirksliga auflief, kehrte er nun an seine frühere Wirkungsstätte zurück, um mit seinen alten Kumpels noch einige Jahre zusammen Fußball zu spielen. Darüber freuen sich die Verantwortlichen des TuS Stemwede sehr. A

Als Begrüßungsgeschenk wurde Dennis Henke mit den neuen Trainingsanzügen der Rot-Weißen ausgestattet.