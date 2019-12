Der Brand in der Kunststoffrecyling-Firma in Bohmte hat im Juni für Aufsehen gesorgt. Foto: dpa

Von Dieter Wehbrink

Ratsmitglied Marco Quebe (FDP) sprach das brisante Thema während der Ratssitzung im Gasthaus Meiers Deele in Oppenwehe an. Anlass war der Großbrand am 25. Juni in einer Kunststoff-Recyclingfirma im benachbarten Bohmte. Damals war die bis nach Rahden hin sichtbare Rauchwolke auch über Drohne und Dielingen hinweggezogen.

Was hinsichtlich der Alarmierung vorgefallen sei, habe für Entrüstung im ersten Zug der Stemweder Gemeindefeuerwehr gesorgt, sagte Quebe. Als die ersten Einsätzkräfte der Ortsfeuerwehr Bohmte am Einsatzort eingetroffen seien, hätten diese mit Blick auf die Dimensionen des Brandes innerhalb der ersten Viertelstunde weitere Kräfte angefordert, darunter den ersten Zug der Gemeinde Stemwede – also die Wehren Haldem, Dielingen, Drohne und Arrenkamp. Diesen Bedarf hätten die Bohmter zuerst der Einsatzstelle in Osnabrück gemeldet. Die Osnabrücker hätten sich mit dieser Kräfte-Anforderung unverzüglich an die Leitstelle in Minden gewendet. Dort sei laut Quebe das Originalzitat gefallen, „das würde nicht viel bringen, da ist nicht viel, vielleicht könne man Haldem schicken, aber vom Rest wäre personell nicht so viel zu erwarten“.

Freundschaftliches Verhältnis mit Bohmte

Dies sei das Originalzitat des leitenden Mindener Disponenten gewesen, sagte Quebe. Und dieses Zitat habe der Leiter der Dienststelle Osnabrück, Torsten Schürmann, den Stemwedern einige Tage später mitgeteilt. „Schürmann ist bereit, diese Aussage zu wiederholen“, betonte Marco Quebe.

Der erste Löschzug der Feuerwehr Stemwede unterhalte ein freundschaftliches Verhältnis zur Ortsfeuerwehr Bohmte. „Selbstverständlich wissen die Bohmter sehr wohl, welche Hilfe bei uns zu bekommen ist“, sagte der Ratsherr. „Sie selbst haben nur zwei Löschwasser führende Fahrzeuge, und sie wussten, dass mit einer gezielten Alarmierung und gezielten Anfrage nach dem ersten Stemweder Löschzug vier wasserführende Fahrzeuge eintreffen und zur Verfügung stehen würden.“

Grundsicherung immer gewährleistet

Der Mindener Disponent habe den Osnabrücker Kollegen noch darauf verwiesen, dass man das Stemweder Gebiet ja nicht ohne ausreichend eigene Feuerwehr allein lassen könne. „Unser Wehrführer Joachim Lübke hat aber in einem Telefongespräch betont, dass der erste Zug den Bohmtern helfen könne“, sagte Quebe. „Wenn unser Löschzug 1 in einem Einsatz gebunden ist, tritt automatisch nach der Alarmordnung der Löschzug Stemwede II oder III in Aktion, um die Grundsicherung zu übernehmen.“

Stattdessen sei bei dem Bohmter Brandfall die Feuerwehr Espelkamp alarmiert worden, allerdings nur mit zwei Fahrzeugen (darunter ein Schlauchwagen) und mit insgesamt nur acht Einsatzkräften. „Ich weiß nicht, ob der Kreis Minden-Lübbecke in so einem schlimmen Brandfall nicht mehr hergeben kann als diese beiden Fahrzeuge“, ärgerte sich Quebe.

„Erwarten Stellungnahme“

Der Stemweder Zugführer habe den Leiter der Kreis-Feuerwehr um schriftliche Stellungnahme gebeten, doch dies sei – ein halbes Jahr später – immer noch nicht erfolgt, übte der Ratsherr Kritik. „Es gab aufgrund mehrfacher Anfragen lediglich mündliche Zusagen, dass so etwas nicht wieder passieren solle. Ich finde, dass unser erster Löschzug und auch – eigentlich noch wichtiger – die Gemeinde Bohmte eine Stellungnahme vom Kreis Minden-Lübbecke erwarten kann.“

„Das ist schon ein starkes Stück“, urteilte Bürgermeister Kai Abruszat. „Äußerungen, die in despektierlicher Form geeignet sind, die Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr Stemwede in Zweifel zu ziehen, nehme ich nicht unwidersprochen hin. Da spreche ich auch für alle Mitglieder des Rates“, sagte Abruszat und erntete dafür Applaus von den Sitzungsteilnehmern.

Er werde mit der Kreisverwaltung Kontakt aufnehmen, kündigte Abruszat an. Er habe absolut nicht den Eindruck, dass die Stemweder Feuerwehr weniger leistungsfähig sei als jene aus der Nachbarschaft. Seine Botschaft: „Wir stellen uns vor unsere Wehr.“