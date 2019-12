Von Dieter Wehbrink

Sehr hilfreich seien dabei auch immer die Traktoren mit Grubber oder Wasserfass gewesen, die die Landwirte zur Verfügung gestellt hätten, sagte Meeske. Bei acht von 19 Einsätzen galt es, Flächenbrände zu bekämpfen. Einmal verbrannte sogar ein Traktor samt Strohpresse auf dem Feld.

Aber auch sonst hatte die Oppendorfer Löschgruppe einiges zu leisten. Neben drei Zimmer- und einem Garagenbrand ist besonders der Einsatz bei einem Hallenbrand in Börninghausen in Erinnerung geblieben. Dort waren chemische Flüssigkeiten in großer Menge entdeckt worden. Wie wertvoll die Dienste der Feuerwehr sonst noch sind, zeigte ein besonderer Hilferuf: Es galt, eine Autotür zu öffnen, weil sich im Fahrzeug-Inneren ein Kind befand.

„Für all diese Einsätze hat unsere Löschgruppe zusammen 167 Feuerwehrmänner gestellt. Die gesamte Einsatzzeit betrug 231 Stunden“, resümierte Meeske und dankte seinen Kameraden dafür.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Dietmar Meier bedankte sich bei der Wehr und der Stemweder Lokalpolitik für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. „Ich freue mich auch darüber, dass die Zusammenarbeit mit den Wehren der Nachbargemeinden reibungslos läuft und die Politik die Weichen dafür gestellt hat.“

Das Jahr habe insbesondere gezeigt, wie wichtig es sei, Löschwasser an der Einsatzstelle so schnell wie möglich zu bekommen. Das hätten die Flächenbrände gezeigt, wo immer wieder im Pendelverkehr Wasser zur Einsatzstelle gefahren worden sei. Dietmar Meier bedankte sich bei den Landwirte, die so schnell mit Trecker und Grubber oder Güllefass zur Stelle gewesen seien und gelöscht hätten.

Jeweils einen Gutschein gab es für die besten Dienstbesucher Michel Hage, Wilfried Winkelmann, Lutz Winkelmann und Hartmut Franke. Um die Leistungsfähigkeit der Löschgruppe zu fördern, besuchten Andreas Meeske und Hartmut Franke ein ADAC-Fahrsicherheitstraining. Den Führerschein der Klasse C, der zum Fahren schwerer Feuerwehrfahrzeuge berechtigt, absolvierte Steffen Tiemann. Die Gemeinde Stemwede fördert für ihre Feuerwehren insgesamt vier Lastwagen-Führerscheine pro Jahr mit je 1500 Euro.

Henning Bohne, Michel Hage, Andreas Meeske, Manuel Becker, Lutz Winkelmann, Timo Winkelmann, Jan Winkelmann hatten als Oppendorfer Staffel am Leistungsnachweis der Feuerwehren in Hille teilgenommen. Das Leistungsabzeichen in Gold für 5. Teilnahme gab es für Timo Winkelmann. Für seine 15. Teilnahme erhielt Andreas Meeske das Abzeichen in Gold auf rotem Grund.

Die Ämterverteilung in der Löschgruppe Oppendorf lautet wie folgt: Löschgruppenführer Andreas Meeske; stellvertretender Löschgruppenführer Michel Hage; Kassenwart Jens Schumacher; stellvertretender Kassenwart Gerrit Hohbein; Protokollführer Timo Winkelmann; Sicherheitsbeauftragter Manuel Becker; Atemschutzwart Henrik Priesmeier; Fahrzeugwart Hartmut Kramer; Gerätewart Hartmut Franke; Hydrantenwart Lutz Winkelmann und Altensprecher Horst Piper.

Neu in die Feuerwehr Oppendorf wurde Lennart Heitmann aufgenommen Er ist neben Ekkehard Nolte auch Kassenprüfer für 2020.