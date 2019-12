Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Wer braucht schon Hufeisen, Fliegenpilz oder vierblättriges Kleeblatt? Kaum ist ein Schornsteinfeger in Sicht, steht auch das Glück vor der Tür. So zumindest, besagt es der Aberglaube. Und davon können auch die Schornsteinfeger im Kreis Minden-Lübbecke berichten. Traditionsgemäß trafen sich nun die „Schwarzen Männer“ der Zunft, um das Glück großflächig zu verteilen. In diesem Jahr an der Desteler Windmühle.