Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Friedhelm Rodeck ist in den Ruhestand gegangen – und hatte gleich einen Nachfolger: Polizeihauptkommissar Thomas Müller trat am 1. Dezember seinen Dienst als Bezirksbeamter für die Gemeinde Stemwede an. Er ist für die Bürger aller 13 Ortschaften unter Telefon 05745/6139967 zu erreichen. Hatte Friedhelm Rodeck noch sein Büro im eigenen Haus in Levern, bezieht Thomas Müller einen Raum in der Gemeindeverwaltung in Levern – im früheren Schultrakt. Der 54-jährige Familienvater von drei Kindern wohnt in Holzhausen bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz, kann seinen Arbeitsplatz in Stemwede aber in einer halben Stunde erreichen. Seit 1988 ist er bei der Polizei Minden-Lübbecke tätig. Zunächst war er bei der Polizeiwache in Bad Oeynhausen eingesetzt, ab 2009 bei der Wache in Espelkamp. Deshalb kennt er sich im heimischen Raum gut aus.