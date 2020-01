Stemwede (WB/weh). In den Wasserleitungen zu den Duschen der Sporthalle Haldem, der Zweifachturnhalle Wehdem und der Turnhalle Levern war Mitte November bei einer Routinekontrolle ein Legionellenbefall festgestellt worden.

Wegen der gefährlichen Bakterien leitete die Gemeinde Stemwede Maßnahmen ein. So durften die Duschen und sanitäre Anlagen in den betroffenen Einrichtungen nicht mehr benutzt werden. Doch jetzt kann Entwarnung gegeben werden: „Eine erneute Beprobung hat ergeben, dass der Legionellenbefall erfolgreich beseitigt werden konnte“, teilte die Gemeindeverwaltung am Dienstagabend, 7. Januar, mit. „Duschen und sanitäre Anlagen können nun wieder bedenkenlos genutzt werden.“