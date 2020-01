Das wünscht sich niemand: Ein Einbrecher dringt ins Haus ein. In Haldem gibt es derzeit eine Einbruchsserie. Foto: dpa

Stemwede (WB/weh). Erneut meldet die Polizei einen Einbruch in Haldem – diesmal wieder in der Straße „Am Rott“. In den späten Nachmittagsstunden des Dienstag, 7. Januar, suchten bisher Unbekannte ein Anwesen heim.