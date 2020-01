Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB/weh). Für den Naturschutz hat sich der Schützenverein Arrenkamp im vergangenen Jahr engagiert. Während der Jahreshauptversammlung erinnerten sich die Mitglieder gern an diese schöne Aktion. Arrenkamper Kinder hatten mit Hilfe ihrer Väter direkt am Schützenplatz fünf Traubeneichen gepflanzt – in Anlehnungen an den Schützenplatz „Unter den Eichen“. In der südlichen Fläche am Schützenplatz legten die Blühstreifen dank einer gespendeten Wildpflanzen-Saatgutmischung an.

Fachlich begleitet wurde die Aktion von Dr. Inge Uetrecht. Sie ist nicht nur Arrenkamps Ortsheimatpflegerin, sondern gilt als Expertin für Pflanzen und Kräuter. Die Saatmischung mit 40 Pflanzenarten war die gleiche, die auch beim Projekt „Stemwede blüht auf“ verwendet wird. Bereits im Sommer zeigte die Arrenkamper Aktion Wirkung, denn die Wildpflanzen blühten wunderschön. Unterstützung für die Aktion gab es auch von der Gemeinde Stemwede – sie hatte die Bäume bezahlt.

Kooperation wird ausgebaut

Vorsitzender Florian Helling ließ aber auch weitere Aktivitäten Revue passieren. Er freute sich über den reibungslosen und vor allem unfallfreien Ablauf der verschiedenen Schießwettbewerbe.

Der Schützenverein konnte seinen Mitgliederbestand konstant halten. Eine überaus erfreuliche Bilanz zog der Verein von seinem Schützenfest im August. Es war ihm zur Freude des Vorstandes wieder gelungen, alle drei Throne zu besetzten. Auch sonst sei das Schützenfest sehr gut verlaufen, hieß des aus Arrenkamp. Der Verein möchte die Kooperation mit der Firma Eigenbrodt weiter ausbauen, denn diese Zusammenarbeit sei während des Schützenfeste sehr erfolgreich gewesen.

Die Tagesordnung sah auch Vorstandswahlen vor. Einmal mehr bewiesen die Abstimmungen, dass der Vorstand der Schützen großes Vertrauen bei den Mitgliedern genießt. So gab es einstimmige Wiederwahl bei folgenden turnusgemäß zur Wahl stehenden Vorstandsmitgliedern: 1. Vorsitzender: Florian Helling; 1. Schriftführer: Thomas Wessel; 1. Kassierer: Jürgen Hassebrock und 1. Schießwart: Stephan Hassebrock.

Interessante Termine

Die Arrenkamper freuen sich schon jetzt auf die Termine des Jahres 2020. Beginn ist mit dem traditionellen Winterball am 8. Februar. Es folgt das Nachtschießen der Jungschützen am 9. April. Ein Ü30-Nachtschießen in der Schützenhalle ist für den 30. April vorgesehen.

Das Schützenfest in Arrenkamp wird am 1. und 2. August gefeiert. Aktuell läuft die Bewerbung für das Kreisköniginnenpokalschießen 2020. Die Entscheidung fällt am 10. Januar auf der Kreisversammlung. Ein öffentliches Doppelkopfturnier in der Schützenhalle Arrenkamp am 27. Dezember veranstaltet.

Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften: Kleinkaliber-Auflage ab 51 Jahre: 1. Jürgen Ganz, 2. Dieter Langelahn, 3. Stephan Hassebrock.

Luftgewehr-Auflage ab 51 Jahre: 1. Stephan Hassebrock, 2. Wilhelm Luissk, 3. Jürgen Ganz.

Luftgewehr sitzend Auflage: 1. Werner Eickhoff, 2. Wilfried Hegerfeld, 3. Günter Janwlecke.

Luftpistole: 1. Andreas Hegerfeld, 2. Dietmar Winkelmann, 3. Jürgen Ganz.