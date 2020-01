Von Heidrun Mühlke

Löschgruppenführer für die 262 Kameraden ist Jörn Stubbe. Ihm zur Seite stehen seine Stellvertreter Andreas Hegerfeld und Christian Milinski. Die neue Löschgruppe hat bereits im November ihr neues Domizil an der Stemwederberg Straße in Haldem bezogen. Das im zurückliegenden Jahr erbaute Feuerwehrgerätehaus hat eine Größe von 1178 Quadratmetern und die Kosten wurden auf 2.423.835 Euro beziffert. Hier ist ausreichend Platz für die 57 aktiven Mitglieder aus Haldem und Arrenkamp sowie die 30 Mitglieder der Jugendfeuerwehr als auch der Ehrenabteilung. Löschgruppenführer Stubbe freut sich auf seine neue Herausforderung.

Verheerende Flächenbrände

Jochen Hohlt, der ehemalige Löschgruppenführer der Arrenkamper Wehr, wird zukünftig als stellvertretender Zugführer des ersten Zuges der Stemweder Feuerwehr seinen Posten antreten. Er wurde von Wehrführer Joachim Lübke während der Versammlung im Berggasthof Wilhelmshöhe zum Brandinspektor befördert, Ferdinand Uetrecht zum Hauptfeuerwehrmann und Torben Geldmeyer zum Oberfeuerwehrmann. Aus der Jugendfeuerwehr konnten Marcus Möller-Nolting und Yannik Meyer in die Löschgruppe aufgenommen werden.

Bei den geleisteten Einsätzen im zurückliegenden Jahr waren die verheerenden Flächenbrände in ganz Stemwede die wohl größte Herausforderung für die Einsatzkräfte. Dank galt stets dem Bauern für deren Unterstützung, sei es mit Wasserlieferungen oder Grubberarbeiten.

Löschgruppenführer Stubbe wies darauf hin, dass ehrenamtliche Einsätze gerade in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich seien und bedankte sich bei den Kameraden für die hohe Einsatzbereitschaft zum Wohle der Stemweder Bürgerinnen und Bürger. Neben den Einsätzen waren auch etliche Dienste zu absolvieren.

Leistungsnachweis in Hille

Außerdem ließen sich einige Kameraden weiterbilden: Fabian Gerth besuchte den Truppmann-1- und den Funker-Lehrgang, Torben Geldmeyer den Truppmann-2-Lehrgang und den Maschinistenlehrgang, Dennis Bollhorst absolvierte den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang.

Für den Leistungsnachweis in Hille erhielt Dennis Bollhorst das Leistungsabzeichen in Silber für die dritte Teilnahme, Andreas Funke das Leistungsabzeichen in Gold für die fünfte Teilnahme und Dennis Henke das Leistungsabzeichen in Gold auf grünem Grund für die 20. Teilnahme.

Auch die Jugendfeuerwehr Haldem-Arrenkamp konnte einmal mehr auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der stellvertretende Wehrführer Matthias Maler konnte 18 engagierte Mitglieder mit den Jugendflammen der Stufen eins bis drei auszeichnen.