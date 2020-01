Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Spätestens, als Dietmar Kettler in den 80er Jahren seinen Wehrdienst bei der Bundesmarine in Kappeln/Schlei ableistete, fiel es auf: Mit dem Haldemer stimmt gesundheitlich etwas nicht. „Ich hatte damals schon leichte Beschwerden“, erzählt der heute 57-Jährige.

Die Vorgesetzten bei der Marine schickten Dietmar Kettler zu Untersuchungen in die Bundeswehrkrankenhäuser Kiel und Hamburg. Dort stellte sich heraus, dass der Haldemer an einer neuromuskulären Erkrankung leidet. Eine Schockdiagnose für Kettler, der sofort vom Wehrdienst befreit wurde.

Zu diesem Zeitpunkt war ihm schon klar: Diese Krankheit ist unheilbar und würde sein Leben nachhaltig negativ beeinflussen. An solchen Muskelerkrankungen leiden in Deutschland 100.000 Menschen.

Deutsche Gesellschaft für Muskelerkrankte (DGM)

Dietmar Kettler kämpft tapfer gegen seine Krankheit an, obwohl er spürt, dass sich der Status immer wieder mal leicht verschlechtert. „Ich merke es an Aktionen, die ich länger nicht mehr gemacht habe“, erzählt der Haldemer und nennt ein Beispiel: „Man möchte mal wieder schwimmen gehen, stellt aber im Wasser fest, dass man nicht mehr mit den Händen arbeiten kann“, sagt Kettler frustriert. Physiotherapeuten, die dafür ausgebildet sind, gezielt die Beschwerden dieser speziellen Muskelerkrankung zu lindern, seien rar, sagt der Haldemer. Hilfe im Alltag bekommt Dietmar Kettler von seiner Frau Petra.

Seinen damaligen Lehrberuf als Maschinenschlosser konnte er zehn Jahre nach der Ausbildung nicht mehr ausüben. Er schulte um zum Technischen Zeichner, und als auch diese Tätigkeit bei ZF Friedrichshafen aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr möglich war, wechselte er ins Rechnungswesen des Automobilzulieferers.

Dass er sich von der Muskelerkrankung trotzdem nicht unterkriegen lässt, beweist seine jüngste Initiative: „Ich möchte unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Muskelerkrankte (DGM) eine Selbsthilfegruppe gründen, die ihr erstes Treffen in der Begegnungsstätte in Wehdem plant“, erzählt der 57-Jährige. „In dieser Gruppe, die den vorgesehenen Tagungsort barrierefrei erreichen kann, sind nicht nur Betroffene, sondern auch ihre Angehörigen und Interessierte willkommen.“ Zurzeit wirbt Kettler intensiv für den ersten Termin, der am 4. April, 14.30 Uhr, in Wehdem veranstaltet wird. Er bittet allerdings darum, dass sich Interessenten vorab bei ihm unter Telefon 05474/6478 oder E-Mail dietmar.kettler@dgm.org bis zum 28. März anmelden.

Langwierige Auseinandersetzungen

Die DGM (www.dgm.org) ist mit mehr als 8500 Mitgliedern die größte und älteste Selbsthilfeorganisation für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen in Deutschland. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1965 sind es ihre wichtigsten Anliegen, die Forschung zu fördern, Betroffene und Angehörige in ihrem Alltag zu unterstützen und deren gesundheitlichen Interessen zu vertreten. „Interessensvertretung ist ganz wichtig“, sagt Dietmar Kettler aus eigener, zum Teil negativer Erfahrung. „Es bedarf vieler Kenntnisse, um sich im Dschungel der Sozialgesetzgebung zurecht zu finden und im Sinne der Erkrankten Ansprüche geltend zu machen“, weiß der Haldemer. „Um Therapien, Hilfsmittel und die notwendige Unterstützung zum Erhalt der Lebensqualität gibt es oft langwierige Auseinandersetzungen mit Krankenkassen und anderen Kostenträgern. Ich konnte mich in die Materie richtig einarbeiten und biete allen Betroffenen, etwa aus der künftigen Stemweder Selbsthilfegruppe, gern meine Hilfe an.“

Der Leitspruch der DGM lautet „Schwache Muskeln brauchen starke Helfer.“