„Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 18-Jähriger gegen 8.50 Uhr mit einem VW Polo in Richtung Herringhausen unterwegs gewesen und erfasste in Höhe einer Arztpraxis aus noch ungeklärter Ursache den Fußgänger, als dieser die Straße überqueren wollte“, schreibt die Polizei. „Der Senior verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Der junge Autofahrer erlitt einen Schock.“