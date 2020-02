Mirja Hodde-Mündel, Schulsozialarbeiterin an der Stemweder-Berg-Schule, hat mit den Schülern der Klasse 6c über Rauchen und Suchtprävention gesprochen. Das Fazit: Viele Schüler geloben, erst gar nicht mit dem Rauchen anfangen.

Stemwede (WB). Rauchen ist ein Thema, das vor allem Jugendliche anspricht. Aus diesem Grund hat Mirja Hodde-Mündel, Schulsozialarbeiterin an der Stemweder-Berg-Schule, eine jährlich wiederkehrende Aktion zur Suchtprävention zu diesem Thema initiiert und gemeinsam mit Schülern das Risiken des Rauchens thematisiert.

Angesprochen wurden dabei die Schüler und Schülerinnen der sechsten Klassen der Stemweder-Berg-Schule, um möglichst frühzeitig intervenieren zu können. „Das Rauchen wird in diesen vier Schulstunden nicht verharmlost, sondern mit all seinen Gefahren und Nebenwirkungen für den Einzelnen besprochen“, sagte die Schulsozialarbeiterin.

Warum fange ich mit dem Rauchen an? Welche Gründe gibt es dafür? Wen kenne ich, der raucht und warum ist es so schwer damit aufzuhören? In einem lockeren Gesprächskreis wurden diese Fragen zusammen im Klassenverband erörtert. „Dabei schwingt niemals der erhobene Zeigefinger mit“, erklärte Hodde-Mündel.

Selbstverständlich wurde auch ein kurzer Einblick über diverse Inhaltsstoffe und den schädlichen Wirkungen mit den Kindern besprochen. Als Beispiel wurde unter anderem erklärt, dass der Wirkstoff Aceton in einer Zigarette enthalten ist, der auch in Nagellackentferner vorkommt. Dies erschreckte viele Schüler und Schülerinnen. Außerdem enthalten Zigaretten auch Arsen und Blausäure, erklärte die Schulsozialarbeiterin. Die Reaktion einer Schülerin darauf: „Da nehme ich mit einer Zigarette ja einen ganz schönen Giftcocktail zu mir. Auch das bei vielen Jugendlichen beliebte Shisha-Rauchen und alternative E-Zigaretten wurden besprochen. Zum Abschluss gab es ein Computerquiz, mit dem die Jugendlichen ihr erlerntes Wissen überprüfen konnten.

Viele Schüler und Schülerinnen waren am Ende der Stunde überzeugt, niemals rauchen zu wollen. „Wenn durch dieses Projekt zukünftig Schüler und Schülerinnen nicht zur Zigarette greifen, haben sich die Stunden mehr als gelohnt,“ sagte Mirja Hodde-Mündel abschließend.