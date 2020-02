Heike Geusch, Heirich Rust, Helmut Altvater (hintere Reite, v.li.) Grete Pollmeier, Dora Jobusch und Ilse Wetzig freuen sich, dass das Milla-Magazin nun auch in plattdeutscher Sprache erhältlich ist. Foto: Heidrun Mühlke

Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Das so genannte „Milla“-Magazin des Mühlenkreises ist auch in plattdeutscher Sprache erschienen. Mit dem Heft wollen die Initiatoren Lust machen auf besondere und schöne Landerlebnisse im Kreis Minden-Lübbecke „Vörgestellt in de ortsüblichen plattdüütsken Dialekte!“