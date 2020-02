Showstar Lisa Röckener aus Kettenkamp, Landkreis Osnabrück, mit ihrem Hannoveraner „Valoo“ in Aktion. Die bundesweit bekannte Reiterin gibt am 14. März von 14 Uhr an ein Seminar für den Reit- und Fahrverein Oppendorf in der Oppendorfer Reithalle. Ihr Auftritt ist der Preis, den der Reit- und Fahrverein Wehdem-Oppendorf bei einer Online-A bstimmung des Fachmagazins Reiter Revue International gewannen. Die Leser wählten ihn zu „Deutschlands bestem Reitverein. Lisa Röckener praktiziert das so genannte Horsemanship. Es beruht auf riesigem Vertrauen zwischen Reiter und Pferd. Röckener zeigt faszinierende Shownummern. Auf Facebook und Instagram hat sie eine große Fangemeinde, weil sie dort täglich Impressionen aus ihrem Leben und ihrer Arbeit mit den Pferden postet. Foto: Dawina von Dieken