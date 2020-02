Sandra Schneider war von 2012 bis 2018 in der Fernseh-Serie „Die Pferdeprofis” zu sehen. Immer noch werden Folgen ausgestrahlt. Die Expertin gibt am 4. und 5. Juli einen Kurs in Wehdem.

Stemwede (WB). Bereits im September 2018 war Pferdetrainerin Sandra Schneider für einen Tageskurs zu Gast bei „Ginger’s Drumhorses“ in Wehdem. In diesem Jahr kommt sie wieder: Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juli, gibt sie ihr Wissen im Umgang mit Pferden an Interessierte weiter.