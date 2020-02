Es gehörte nicht nur die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien dazu: Auch der Bereich Sport wurde wieder unterstützt. Zu den bewährten Projekten zählten das Robotic-Projekt in der Technik AG. Die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung unterstützt die Stemweder-Berg-Schule seit Jahren und hat ihr die Einrichtung des Technikums, das Modellcharakter hat, möglich gemacht.

Bobbycar-Solarprojekt

Ein Höhepunkt war die sehr erfolgreiche Teilnahme von Schülern am ZDI Robotic-Wettbewerb in Minden (wir berichteten). Auch die Teilnahme am MINT-Camp (Mathematik/Informatik/Naturwissenschaften/Technik) in Paderborn unterstützte der Förderverein.

ZF Friedrichshafen hatte wieder das Bobbycar-Solarprojekt gefördert. Zu den neuen Vorhaben gehört die Anschaffung eines Bienenhauses für die Imkerei AG, das viele Sponsoren möglich gemacht haben – unter anderem die Gemeinde Stemwede, die Sparkasse Minden-Lübbecke und die Firma „Zeltgestänge Piper“. Zudem sponsorte die Sparkasse Minden-Lübbecke auch die Projekte Suchtprävention und Mobbing der Schulsozialarbeiterin Mirja Hodde-Mündel.

Besonders wertvolle Erkenntnisse erwarben die Schüler beim Medienscout-Wochenende in Bad Essen, an dem auch Schüler vom Gymnasium und der Sekundarschule Rahden teilnahmen. Die Schülervertretung war mit ihrer Lehrerin Edda Graue nach Berlin gefahren, um an der „Demokratiewerkstatt“ teilzunehmen. Auch im laufenden Jahr wird es wieder viele spannende Projekte geben, die der Förderverein gern unterstützt.

Bewährter Vorstand

Der Vorstand wurde während der Versammlung entlastet. Im personellen Bereich blieb alles beim Alten. Dirk Nürnberger ist Vorsitzender, unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Jochen Brennecke. Um die Finanzen kümmert sich weiterhin Christa Leonhardt (Kassiererin), als Schriftführerin ist Susanne Lehmann dabei. Kassenprüfer sind Michael Niehaus und An­dreas Hoppe.

Auch die Zusammenarbeit im Nachmittagsbereich mit dem TUS Stemwede (verschiedene Sportangebote), Dr. Inge Uetrecht (Natur erleben) sowie Judite Weitekamp (Kunstprojekte) funktioniert einwandfrei und wurde ausdrücklich gelobt.

Zum Abschluss dankte der Konrektor der Schule und stellvertretende Vereinsvorsitzende Jochen Brennecke dem Vorstand für die erfolgreiche Arbeit und wünschte sich für die Zukunft, dass die wichtige Arbeit des Fördervereins weiterhin mit großem Engagement fortgesetzt werde.