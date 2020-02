Die kleinen Piratenbräute warten auf ihren Auftritt in der Halle. Die Kindergruppen haben lange für ihre Vorstellung geübt. Foto: Heidrun Mühlke

Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Ein dreimal kräftiges Helau: „Dielingen Helau, Haldem Helau und Drohne Helau“ – so begrüßten die Übungsleiterinnen Anne Elbers und Melanie Domke, bunt kostümiert, die Zuschauer auf der rappelvollen Tribüne in der Dielinger Sporthalle zum traditionellen Kinderkarneval mit Turn- und Tanzvorführungen.

Mit einem mehr als zweistündigen und abwechslungsreichen Schauturnen hat der TuS Dielingen seine Gäste bestens unterhalten. Etwa 100 Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag die Vorführungen der jüngsten Sportler des Vereins. Die Mädchen und Jungen zeigten einstudierte Choreografien und ihr umfangreiches Leistungsspektrum beim Bodenturnen als auch an Geräten.

Fingerfood-Pausen-Buffet

In ihren bunten Kostümen lieferten die jungen Sportler ein Feuerwerk der Turnkunst und die Zuschauer trampelten, klatschten und jubelten, was das Zeug hielt. Waghalsige Sprünge auf dem Trampolin waren genauso zu sehen wie Balance-Übungen am Barren, harmonische Tanzchoreografien und atemberaubendes Voltigieren auf dem hölzernen Pferderücken. Passende Musik machten Mattis Fieseler und Luca Reckmann.

Beliebte Tradition beim Kinderkarneval des TuS Dielingen ist nicht nur das viele Meter lange Fingerfood-Pausen-Buffet, für das die Eltern der Turnkinder sorgten, sondern auch das spektakuläre Ende des mannigfachen Festes. Dann werfen sich alle Übungsleiterinnen in ausgefallene Kostüme und zeigen unter viel Beifall eine anmutige Choreografie. Diesmal traten die Frauen als „Queens on Tour!“ auf.