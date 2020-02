Von Heidrun Mühlke

Stemwede-Wehdem (WB). Eine voll besetzte Wehdemer Begegnungsstätte, 14 Darsteller, die in ihren Rollen glänzten und eine grandiose Komödie: Die Heimatbühne Stemweder Berg hat bei der Premiere des neuen Stückes „Kaviar dröppt Currywurst“ einen Erfolg gefeiert.

Plattdeutsche Komödien sind das Steckenpferd der Laienschauspieler und einmal mehr haben sie bei der Auswahl des Stückes ein gutes Händchen bewiesen. Vom Anfang bis zum Ende gab es viel zu lachen. Mit den alten Hasen der Theatergruppe standen auch Neulinge auf der Bühne – gemeinsam haben sie ihren Auftritt mit Bravour gemeistert.

Bei der Heimatbühne passt einfach alles: das Zusammenspiel, die Auswahl der Kostüme und vor allem die Spielfreude an der Darstellung verschrobener Charaktere. Kein Wunder also, dass sich niemand die Theateraufführungen entgehen lassen will – da kommen Besucher nicht nur aus Stemwede, sondern auch aus den Nachbargemeinden.

Geschehen spielt in der „Strammen Knackwurst“

Im Mittelpunkt von „Kaviar dröppt Currywurst“ aus der Feder von Winnie Abel steht die etwas heruntergekommene, rustikale Eckkneipe „Stramme Knackwurst“, die auf die Schnelle in einen Gourmettempel verwandelt werden muss.

Großartig in ihren Rollen spielen Annika Marten, Hartmut Winkelmann und Marianne Hohlt. Foto: Heidrun Mühlke Großartig in ihren Rollen spielen Annika Marten, Hartmut Winkelmann und Marianne Hohlt. Foto: Heidrun Mühlke

Erna Wutschke (gespielt von Marianne Hohlt) macht in ihrer Kneipe zwar die beste Currywurst der Welt und ist beliebt bei den Stammgästen, kommt aber in Bedrängnis, als sich ihr neureicher Cousin Prinz Harry von Holtstopp (Thorsten Geldmeyer) zum Besuch anmeldet. Von ihm hatte sie einst eine stattliche Summe Geld bekommen, weil sie ihm erzählt hatte, dass sie damit ein Edel-Restaurant betreiben will.

Nun ist guter Rat teuer und die gutmütige Erna bekommt Hilfe. Zum einen von ihrem schmachtenden Kellner Blöömke (Manfred Quebe) und von Stammkundin Sandy (Stefanie Klepper). Gemeinsam verwandeln die drei die Spelunke ganz unbekümmert mit nicht ganz legalen Mitteln in ein piekfeines Lokal.

Das komplette Chaos bricht aus

Ob das gut gehen kann? Sandy muss eine feine Dame und der tollpatschige Blöömke den vornehmen Kellner spielen, als Prinz Harry von Holtstopp mit seiner Freundin Heike (Saskia Döpke) auftaucht. Doch Stammgast Heinrich (Gerhard Schnier) weigert sich standhaft seine Kneipe zu verlassen und der missgünstige Gastronom aus der Nachbarschaft Wolfgang Schoster (Thomas Meyer) setzt zu allem Überfluss auch noch Ungeziefer aus.

Als die Kakerlake entdeckt wird, weiß Erna sich natürlich zu helfen. „Ik harr doch verspraken, dat wi hier blots besünnere Delikatessen antobeeden hedd. Dat is een exotischer Krabbler mit den lateinischen Naam Knusper-Laktakitus – bannig swoor rantokamen“, rettet Erna die Situation und reißt die Zuschauer zu wahren Lachsalven hin.

Das komplette Chaos bricht jedoch aus, als sich eine Restauranttesterin ankündigt, um über das vermeintliche Edelrestaurant zu berichten. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten Nur so viel: Es ist der Heimatbühne Stemweder Berg einmal mehr gelungen, ein wunderbares Bühnenereignis mit grandiosen Laiendarstellern zu inszenieren, das nicht zuletzt durch die plattdeutsche Sprache getragen wird.

Weitere Spieltermine im Feburar und März

Neben den oben genannten Darstellern glänzten gleichermaßen in ihren Rollen Hartmut Winkelmann, Annika Marten, Nadine Wessel, Friedrich Strümpler, Meike Wehrmann, Florian Helling und Matthis Lemke. Weitere wichtige Parts hatten Flüstertante Heidrun Winkelmann, Sabine Guder (Maske), Thomas Wessel (Technik) und Friedrich Lindemann (Bühnenbau).

Weitere Aufführungen des Theaterstücks „Kaviar dröppt Currywurst“ werden in der Wehdemer Begegnungsstätte am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr, Sonntag, 1. März, um 19 Uhr, Samstag, 7. März, um 20 Uhr und Sonntag, 8. März, um 19 Uhr jeweils in der Wehdemer Begegnungsstätte gezeigt.