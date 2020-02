Von Dieter Wehbrink

Stemwede (weh). Wenn die Pläne der Gemeindeverwaltung verwirklicht werden können, dürfte es in Stemwede wohl bald viele neue Bauplätze geben. Unter dem Punkt „Aktuelle Überlegungen zur Siedlungsflächenentwicklung in Stemwede“ wird sich der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss öffentlich in seiner Sitzung am Mittwoch, 11. März, 17 Uhr, in der Kleinen Festhalle in Levern mit diesem Thema befassen. Erläuterungen zum Tagesordnungspunkt befinden sich bereits auf der Internetseite www.stemwede.de (Rathaus/Politik/Ratsinfosystem).

„Neue Baugrundstücke sind für Stemwede ein wesentlicher Baustein gemeindlicher Entwicklung“, sagte Bürgermeister Kai Abruszat am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir sind zwar aufgrund der Vorgaben von oben gehalten, zusätzliches Bauland in Siedlungsschwerpunkten zu planen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es attraktive Flächen sind, die sowohl von der heimischen Bevölkerung als auch von außen in Anspruch genommen werden.“

Neue Formen des Lebens und Wohnens

Die Stemweder Siedlungsschwerpunkte liegen nach der Einwohnerdichte in den Bereichen Dielingen, Haldem, Wehdem, Oppenwehe und Levern. In Levern überplant die Gemeinde bekanntlich das so genannte „Wohnquartier am historischen Ortskern“ und führt einen Wettbewerb durch, um die besten Ideen zu finden. Es geht dabei auch um neue Formen des Lebens und Wohnens. „Gefragt sein dürften hier besonders kleinere Wohneinheiten, die es auch älteren Generationen ermöglichen, möglichst lange und selbstbestimmt in Stemwede zu wohnen und teilhaben zu können“, sagte Abruszat. „Ich rechne im Sommer mit konkreten Ergebnissen einer fachkundigen Jury.“

Im Bereich Dielingen lasse die Gemeinde derzeit „im Wege der Geschäfte der laufenden Verwaltung“ prüfen, ob und in wieweit der bisherige Sportplatz sich grundsätzlich auch für Wohnzwecke eigne. „Das zu beurteilen, ist anspruchsvoll, weil die Umgebung und die dort vorhandene Nutzung durch Sport und Industrie besondere Anstrengungen erfordern“, räumte der Bürgermeister ein. „Emissionsquellen wie die Bahnlinie, die K 77 (Reininger Straße), der Betriebsstandort von ZF Friedrichshafen sowie der Sportlärm (Schießstand, Tennisplätze, Fußball) sind zu berücksichtigen“, heißt es in der Beratungsvorlage für den Fachausschuss.

Weicht Sportplatz den Wohnhäusern?

Gerade in Dielingen sei aber die Nachfrage nach Wohnraum besonders groß. Nicht zuletzt deshalb mache eine Vorabprüfung Sinn, bevor man über konkretere Prüfungen überhaupt nachdenken könne, sagte Abruszat. „Durch die Absicht des TuS Dielingen, einen Kunstrasenplatz ins Auge zu fassen, ist Bewegung in die Sache gekommen, so dass auch vor diesem Hintergrund eine Vorabprüfung sinnvoll ist.“

Im Bereich Haldem hatte der Gemeinderat Ende 2019 die Verwaltung ermächtigt, eine Fläche in Richtung Abendberg zu erwerben, um sie für Wohnbebauung vorzusehen. „Der Grunderwerb ist getätigt, die Lage attraktiv, in genauem Zuschnitt wollen wir im Bauausschuss diskutieren“, sagte Abruszat. „Darüber hinaus wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, wenn es gelänge, für die zahlreichen Beschäftigten der Klinik Schloss Haldem, aber natürlich auch für andere Interessenten weitere Flächen anzubieten. Dies könnte möglicherweise Beschäftigte der Klinik motivieren, statt täglich nach Haldem zu pendeln, sich vor Ort anzusiedeln.“ Im Gespräch ist hier auch ein mögliches kleines Baugebiet nördlich der Straße Am Schloß. Das Grundstück in einer Größe von etwa 1,3 Hektar wurde der Gemeinde Stemwede zum Kauf angeboten. Die Möglichkeit einer Anpassung im Regionalplan wird derzeit positiv eingeschätzt.

Emissionsrechtlich eine Herausforderung

Im Bereich Wehdem ist das Baugebiet am Wickenkamp vollständig vermarktet. „Einige wenige Baulücken stehen im Ort zwar zur Verfügung, allerdings mangelt es an einer geschlossenen und attraktiven Baugebietsausweisung“, sagte Abruszat. „Dies ist in Wehdem angesichts zahlreicher vorhandener Betriebsstätten im Bereich Gewerbe und Landwirtschaft emissionsrechtlich aber eine große Herausforderung.“

Die Gemeinde prüfe deshalb aktuelle mögliche Flächen am Ortseingang von Wehdem, aus Richtung Haldem-Arrenkamp kommend. „Hierzu steht – wie auch in allen anderen möglichen Neuausweisungen – die Verwaltung in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung in Detmold, da gegebenenfalls von dort Änderungen im Regionalplan erforderlich sein dürften.“

Im Bereich Oppenwehe hat der Gemeinderat grünes Licht gebeben, die Fläche des ehemaligen Bünselmarktes zu überplanen. Auch hier liefen die planerischen Untersuchungen auf Hochtouren, sagte Abruszat.

Chance für Haushalte mit geringerem Einkommen

„Als Bürgermeister ist es mir wichtig, dass wir auch Schwellenhaushalten mit geringeren Einkommen Zugang zur Eigentumsbildung erleichtern und ermöglichen“, sagte der Bürgermeister „Deshalb befürworte ich, dass die Gemeinde auch selbst Flächen erwirbt, erschließt und zu moderaten Preisen vermarktet.“ So könne es zudem gelingen, dass „Planungen aus einem Guss“ vorgelegt würden und der Gemeinderat sich selbst gestalterisch einbringen könne.

„Sollten uns alle diese angedachten Vorhaben gelingen, hätten wir voraussichtlich auf Jahre hinaus eine hinreichende Verfügbarkeit von Flächen in attraktiven Lagen“, sagte Abruszat. „Angesichts der Tatsache, dass der Regionalplan im Regierungsbezirk bis 2023 neu aufgestellt werden muss und wird, hätte die Gemeinde Stemwede frühzeitig Planungssicherheit und hinreichende Optionen für bauwillige Bürger.“