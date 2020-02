„Jaakko Laitinen & Väärä Raha“ aus Finnland treten in Stemwede auf.

Stemwede (WB). Eine musikalische Reise nach Nordeuropa ermöglicht der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur am kommenden Samstag, 29. Februar: Die Band „Jaakko Laitinen & Väärä Raha“ aus Finnland spielt von 20 Uhr an Lappland Gypsy Grooves, Humppa und russische Balladen im Wehdemer „Life House“.

„Die Musik ist eine ganz eigenwillige und einzigartige Melange“, schreiben die Veranstalter. „Fast sämtliche Lieder sind selbst geschrieben und alle sind inspiriert durch alte und neue Roma-Lieder vom Balkan, russische Romanzen sowie finnischen Tango und Humppa. Mit Trompete, Bouzouki, Akkordeon, Kontrabass und vor allem dem schmissigen Gesang von Bandleader Jaakko Laitinen versprühen die fünf Musiker aus Lappland die entfesselnde Kraft glühender Emotionen auf der Bühne.

Drei Alben veröffentlicht

Ihre Lieder und Tänze handeln von Liebe, bitterer Schönheit, der Endlichkeit des Seins, von Erinnerungen, Hoffnung, Enttäuschungen und der Sehnsucht nach endlosem Glück. Freude und Schmerz scheinen gleichzeitig durch die Melodien und Texte, wie sie auch im Leben meist zusammen gehen.“

Die Band wurde 2009 gegründet, hat seitdem drei Alben veröffentlicht und mit ihrem aufsehenerregenden Stil viel Anerkennung und Hochachtung erfahren. „In ihrer finnischen Heimat gilt sie als der wildeste Live-Act weit und breit“, schreibt der Veranstalter. Mehr als 80 Mal beweisen die Musiker das pro Jahr auf rauschenden Konzerten – in den ­Dörfern im nördlichsten Lappland ebenso wie in den angesagtesten Clubs in Helsinki.

Internationalen Erfolg hatte die Band mit ihrer „Lappland-Balkan-Musik“ bisher in ganz Europa und Asien.

Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt und für Mitglieder 13 Euro). Karten gibt es an der Abendkasse. Für Reservierungen und Informationen steht der Verein JFK im „Life House“, Telefon 05773/ 991401, E-Mail info@jfk-stemwede.de, zur Verfügung.