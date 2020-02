Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Welche Initiativen kann Stemwede ergreifen, um Hausärzte in die Gemeinde zu locken? Darüber gab es jetzt eine Aussprache im Gemeinderat. Bekanntlich bezeichnet die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe den so genannten „Mittelbereich Espelkamp“ (inklusive Stemwede und Rahden) derzeit im Verhältnis zur Einwohnerzahl als „überversorgt mit Hausärzten“.

Elf Mediziner werden Stemwede zugerechnet, im Mittelbereich gibt es insgesamt 35 Allgemeinmediziner. Allerdings sind 51 Prozent der Ärzte in diesem „Mittelbereich“ älter als 60 Jahre. „Das zeigt, dass mittelfristig Handlungsbedarf besteht“, schrieb die Gemeindeverwaltung in ihren Erläuterungen zur Ratssitzung. Unter Federführung von Bürgermeister Kai Abruszat hatte die Gemeindeverwaltung folgende Initiativen vorgeschlagen: Bewerbung des Standortes Stemwede in ärztlichen Fachzeitschriften und ein spezieller Internetauftritt und Sonderförderprogramme für potenzielle Interessenten. Ungewöhnlich war der Vorschlag, einen „Arztlotsen“ in der Gemeindeverwaltung anzusiedeln, der den Medizinern Verwaltungsarbeiten abnehmen könnte (wir berichteten).

Frank Schröder ist besorgt

Ein Beschluss über die Vorschläge war während der Ratssitzung zwar nicht zu fassen. Der Leverner Ratsherr Frank Schröder (CDU) wies speziell auf das Problem in Levern hin. Dort zeige das Ausscheiden der Arztpraxis Bußmann und das altersbedingt abzusehende Ausscheiden des Arztes Herbert Stroh auf, wie ernst die Lage im Stiftsort bald sein könnte. Das Problem sei angesichts der bevorstehenden Zuzüge (Baugebiet historisches Wohnquartier) und der Erweiterung der Kita umso dringender. Deshalb begrüße er es ausdrücklich, dass sich die Gemeinde sich hier engagiere – auch wenn die Kassenärztliche Vereinigung verantwortlich sei, sagte Schröder.

Jürgen Lückermann (FWG) befürchtete sogar, dass die Kassenärztliche Vereinigung beide Leverner Arztsitze streichen könne, wenn sich kein Nachfolger finde. Die Praxis Bußmann bleibe nach ihr Schließung noch für eine mindestens sechs- bis zwölfmonatige Karenzzeit in der Liste. Lückermann befürchtet, dass irgendwann beide geschlossenen Leverner Praxen rechnerisch dem „Mittelbereich“ zugeteilt werden könnten und dort die Versorgung immer noch „ausreichend“ sei. Das bedeute aber, dass Levern leer ausgehe. Fachbereichsleiter Werner Bahnemann von der Gemeindeverwaltung bestätigte, dass dieser Fall schlimmstenfalls eintreten könne.

Lückermann fordert mehr Initiativen

Jürgen Lückermann sorgte sich noch wegen eines anderen Problems: „Die Ärzte in der Dielinger Praxis Hafer sind sehr stark in die Arbeitsmedizin eingebunden. Man kann sie nicht voll umfänglich der hausärztlichen Versorgung zurechnen, obwohl die Kassenärztliche Vereinigung dies tut.“ Lückermann mahnte generell eine noch stärkere Initiative der Gemeinde an.

SPD-Fraktionsvorsitzender Wilhelm Riesmeier betonte, dass Medizinstudenten aus dem Bereich des Klinikums Minden im Zuge des Formats „Landpartie“ für ein zweiwöchiges Blockpraktikum in Hausarztpraxen nach Stemwede kämen. Es handelt sich um ein touristisch-kulturelles Begleitprogramm – in der Hoffnung, dass sich die Studenten nach Abschluss des Studiums für eine Niederlassung in Stemwede entscheiden könnten. „Wir haben im Gemeindeentwicklungsausschuss darüber gesprochen, ob ihnen die Gemeinde den Hotelaufenthalt bezahlt und sie so ihren Lebenspartner mitbringen können, damit sie sehen, wie toll es hier in Stemwede ist.“

SPD-Vorschlag vor zehn Jahren ohne Mehrheit“

Schon vor zehn Jahren habe die SPD den Antrag gestellt, dass die Gemeinde ein Stipendium für Medizinstudenten ausloben solle, sagte Riesmeier. „Wenn sie sich bei uns niederlassen würden, sollten sie das Geld behalten dürfen, ansonsten hätten sie es zurückzahlen müssen. Das ist damals von der Ratsmehrheit abgelehnt worden. Es ist zehn Jahre her und hätte jetzt schon Erfolg gehabt, wenn man unseren Antrag zugestimmt hätte.“ Wolfgang Fricke (FDP) fand die Vorschläge der Gemeindeverwaltung „in Ordnung. Da sollte man weitermachen.“

Jonas Schmidt: „Medizinstudenten aus Stemwede ansprechen“

SPD-Gemeindeverbandsvorsitzender Jonas Schmidt schlug vor, den potenziellen Nachwuchs in der eigenen Gemeinde im Blick zu haben. Er wisse, dass es einige Medizinstudenten aus Stemwede gebe, die ihr Studium in einigen Jahren abschließen würden. „Auf sie sollte die Gemeinde zugehen und versuchen, frühzeitig mit ihnen über mögliche Praxisübernahmen zu reden. Davon verspreche ich mir mehr Chancen als mit Werbeanzeigen in Facharztblättern. Werner Bahnemann fand den Vorschlag gut: „Hierbei könnte ein möglicher Arztlotse tätig werden. Allerdings dauert es acht bis zehn Jahre, bis ein Studium beendet ist, und selbst dann ist noch kein hausärztlicher Facharzt gegeben.“