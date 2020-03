Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). In Stemwede schließt demnächst ein weiteres Gasthaus seine Pforten: Am 31. Mai wird der Schlüssel im traditionsreichen Gasthaus Reddehase an der L 770 in Levern umgedreht. Im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte Betreiber Achim Reddehase die Gründe für diesen Entschluss.