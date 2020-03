Eltliche Stemweder müssen in neu eingeteilten Kommunalwahlbezirken wählen, die nicht in den Grenzen ihres Heimatortes liegen. Foto: dpa

Von Dieter Wehbrink

Eine Sitzung am 12. Februar war ohne Ergebnis geblieben. Die Ausschussmitglieder hatten Wünsche zum Entwurf der Gemeindeverwaltung geäußert, denn die Einteilung war diesmal überaus kompliziert und wurde von den meisten Kommunalpolitikern mit großer Skepsis betrachtet. Der Grund: Zahlreiche Stemweder müssen im September in Wahlbezirken wählen, die nicht mit den Grenzen ihres Heimatortes identisch sind. Der Wahlausschuss hat deshalb die Befürchtung, dass es zu großem Verdruss in Teilen der Wählerschaft kommen könnte (wir berichteten).

Verfassungsgerichtshof entschied

Ändern konnte der Ausschuss die Vorgaben nicht: Der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW hat die bisherige Einteilungspraxis der Kommunen teilweise aufgehoben. Die Juristen fordern, dass jede Stimme im Gemeindegebiet annähernd gleich viel Gewicht haben muss. Gibt es – wie in Stemwede in den alten Bezirken – vereinzelt große Unterschiede bei der Einwohner- beziehungsweise Wähleranzahl, muss dies zwischen den Wahlbezirken angeglichen werden. Das Gericht sah lediglich eine Abweichung von bis zu 15 Prozent als unproblematisch an.

Folgende Bürger müssen aufgrund des Beschlusses des Stemweder Wahlausschusses in folgende Wahlbezirke (WB) wechseln:

Wichhausen Weg: alle Hausnummern von 1-2 von WB 040 Haldem I zu WB 030 Drohne/Dielingen. In der Webel: ungerade Hausnummern von 1 A-13 von WB 050 Haldem I/Arrenkamp zu WB 040 Haldem I. Ilweder Straße: gerade Hausnummern von 24-46 von WB 040 Haldem I zu WB 050 Haldem II / Arrenkamp.

Zum Hilgenpad sowie Teile der Stemwederberg-Straße (Hausnummern 8 bis 14) zu WB 060 Westrup/Wehdem. Frickenhake: alle Hausnummern von WB 060 Westrup/Wehdem zu WB 080 Wehdem II. Stemwederberg-Straße: ungerade Hausnummern von 45-89 von WB 070 Wehdem I zu WB 080 Wehdem II

An der Sandkuhle: alle Hausnummern von WB 080 Wehdem II zu WB 070 Wehdem. Bültenweg: alle Hausnummern von WB 080 Wehdem II zu WB 070 Wehdem. Rahdener Straße: alle Hausnummern von 19-34 von WB 080 Wehdem II zu WB 070 Wehdem I. Berkenbüscher Straße: alle Hausnummern von 11-24 von WB 090 Oppendorf zu WB 070 Wehdem I. Schleediek: Hausnummer 5 von WB 090 Oppendorf zu WB 080 Wehdem II. Mesenkämper Straße: Hausnummer 39 von WB 090 Oppendorf zu WB 080 Wehdem I.

Manchmal nur Hausnummern verschoben

Hinterm Felde: alle von 2-18, ohne 2a von WB 100 Oppenwehe I zu WB 090 Oppendorf. Vorm Fledder: alle von 7-21 von WB 100 Oppenwehe I zu WB 090 Oppendorf. Zur Bockwindmühle: ungerade Hausnummern von 9-55 von WB 100 Oppenwehe I zu WB 110 Oppenwehe II.

An Lampen Busch: alle Hausnummern von 10-24 von WB 120 Sundern-Levern zu WB 130 Levern. Auf dem Buchhof: alle Hausnummern von 2-18 von WB 120 Sundern-Levern zu WB 130 Levern. Buchhofstraße: alle Hausnummern von 33-39 von WB 120 Sundern-Levern zu WB 130 Levern. Westerholtweg: alle Hausnummern von 2-5 von WB 120 Sundern-Levern zu WB 130 Levern. Badeallee: nur Hausnummer 2 von WB 130 Levern zu WB 120 Sundern/Levern.

Maschstraße: alle Hausnummern von 5-22 von WB 130 Levern zu WB 140 Destel/Levern. Buerdiek: alle Hausnummern von WB 130 Levern zu WB 140 Destel/Levern. Untere Masch: alle Hausnummern von WB 130 Levern zu WB 140 Destel/Levern. In der Horst: alle Hausnummern von 1-12 von WB 130 Levern zu WB 140 Destel/Levern. Obere Horst: alle Hausnummern von 30-32 von WB 130 Levern zu WB 140 Destel/Levern. Wulverlage: alle Hausnummern von 15-17 von WB 130 Levern zu WB 140 Destel/Levern. Osterland: alle Hausnummern von WB 130 Levern zu WB 140 Destel/Levern.

Gerade und ungerade Hausnummern

Niederdorf: alle Hausnummer n von WB 120 Sundern/Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. Niederdorfstraße: alle Hausnummern von WB 120 Sundern/Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. Niedermehner Straße: nur Hausnummer 2 von WB 120 Sundern/Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. Leverner Straße: alle Hausnummern von 2-14 von WB 120 Sundern/Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern.

Ebelage: alle Hausnummern von WB 130 Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. Hörster Moor: alle Hausnummern von WB 130 Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. In der Horst: alle Hausnummern von 13-15 von WB 130 Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. Maschstraße: alle Hausnummern von 23-28 von WB 130 Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. Alter Postweg: gerade Hausnummern von 26-28 von WB 140 Destel/Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern. Kleine Ebelage: alle Hausnummern von WB 120 Sundern/Levern zu WB 150 Niedermehnen/Levern.

Alter Postweg: alle Hausnummern von 30-38 von WB 140 Destel/Levern zu WB 160 Twiehausen/Destel. Am Alten Teich: alle Hausnummern von WB 140 Destel/Levern zu WB 160 Twiehausen/Destel. Buschmannsort: alle Hausnummern von WB 140 Destel/Levern zu WB 160 Twiehausen/Destel. Ortfort: alle Hausnummern von WB 140 Destel/Levern zu WB 160 Twiehausen/Destel. Schluttbaum: Hausnummer 8 von Destel/Levern zu WB 160 Twiehausen/Destel.