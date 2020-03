Stemwede (WB). Intensives Förderprogramm für den heimischen Volti-Nachwuchs: 14 Voltigiergruppen der Leistungsklassen Schritt-Schritt Krümel bis Galopp-Schritt sind am vergangenen Wochenende am Aktionstag des Kreisreiterverbandes Minden-Lübbecke in den Wehdemer Sporthallen dabei gewesen, um neue Elemente der Sportart zu erlernen.